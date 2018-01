YENNAYER 2968 A Oran, la dimension économique de la fête

Par Hasna YACOUB -

Cette grande fête peut être développée pour revêtir un caractère économique permettant la création d'un marché de Yennayer.

L'officialisation de Yennayer, récemment décidée par le président Bouteflika, a permis de consolider l'unité nationale, mais pas seulement. La célébration de cette fête qui est une réconciliation avec l'histoire, revêt également une dimension économique et un caractère touristique. C'est du moins ce qu'ont affirmé hier à Oran, des chercheurs en patrimoine. C'est le cas notamment du chercheur en culture amazighe, Hamid Bellik qui a, dans une déclaration à l'APS en marge d'une conférence littéraire organisée dans le cadre de la semaine culturelle amazighe, soutenu que «cette grande fête, qui fait partie du patrimoine ancien de la société et de la culture algérienne, peut être développé pour revêtir un caractère économique permettant la création d'un marché de Yennayer». Bellik, qui a animé une conférence traitant du calendrier amazigh et son histoire, a affirmé que «faire connaître l'histoire, les traditions et les coutumes contribuera à attirer des touristes et à relancer des activités commerciales accompagnant le tourisme, l'artisanat et l'agriculture». «Etant donné que le calendrier amazigh est lié à l'agriculture, la célébration de Yennayer est une occasion pour organiser des campagnes de sensibilisation des générations montantes sur le travail de la terre, la protection de l'environnement, la nature et la plantation d'arbres dans le cadre du développement durable, en plus de diffuser une culture de consommation bio et du retour au régime alimentaire basé sur des produits du terroir», a-t-il encore expliqué. De son côté, le chercheur en culture amazighe, Hassan Halouane, qui a présenté une communication abordant le patrimoine amazigh, a indiqué que la célébration de Yennayer ancrée dans la société algérienne permet de «faire découvrir des marchandises et des produits accompagnant cette fête et les commercialiser».

En outre, il a mis l'accent sur «la nécessité de préserver l'identité algérienne qui fait notre fierté et de renforcer la solidarité nationale pour faire face à la mondialisation qui constitue un grand enjeu». Il est à préciser que la fête de Yennayer est célébrée sur l'ensemble du territoire national et que dans chaque région du pays, une ambiance particulière anime depuis quelques jours les différents villes et villages. Conférences sur l'histoire de l'identité nationale amazighe, spectacles théâtraux, musicaux et de danses berbères ou encore des lectures poétiques et des expositions consacrées aux produits et autres objets artisanaux traditionnels berbères sont organisés.

A préciser enfin que la semaine culturelle amazighe d'Oran, qui se poursuit jusqu'au 14 janvier en cours, est initiée par la direction de la culture et l'association Numidia d'Oran avec la contribution des secteurs de la jeunesse et des sports et de l'éducation à l'occasion de la célébration de Yennayer.