L'histoire en marche

Par Kamel BOUDJADI -

Cette année, la célébration de Yennayer revêt un caractère exceptionnel.

Yennayer, cette année, est célébré dans un contexte historiquement exceptionnel. Deux constats font cette exception et ils sont indéniables. D'abord, cette date de début de l'année chez les Amazighs est célébrée pour la première fois dans un cadre officiel par l'Etat algérien. Ce premier constat amène le second qui est en fait lié au caractère unificateur de Yennayer. Au-delà du fait qu'il consolide l'union de tout un peuple, Yennayer unit d'abord à la base les individus qui composent la famille. Nos ancêtres, en célébrant Yennayer en famille, autour d'un bon couscous au poulet, étaient fermement convaincus que la solidarité commençait d'abord au sein de la cellule familiale.

Cette année donc, la célébration officielle et grandiose rejoint l'histoire, en marche depuis plusieurs millénaires, grâce justement à l'officialisation de cette date. Alors que les organismes culturels de l'Etat célèbrent le premier jour de l'An amazigh avec des activités diverses et grandioses, le peuple, lui, est chaque année au rendez-vous avec un dîner au mythique couscous au poulet. Chaque région d'Algérie et d'Afrique du Nord possède toutefois ses spécificités.

A Tizi Ouzou, parallèlement aux festivités très riches programmées par la direction de la culture, de la wilaya et de la direction de la jeunesse, les familles s'affairent, depuis des lustres, à chercher le poulet fermier. Depuis quelques années justement le poulet d'élevage intensif a perdu de son prestige. C'est le retour au hautain fermier. Dans beaucoup de villages, il y a toujours une famille qui élève des poulets fermiers, généralement pour l'usage familial, mais pour cette circonstance, la vente n'est pas exclue. Ce qui a fait que plus l'offre est disponible, plus la demande suit de fait.

A Draâ Ben Khedda où se tient le plus riche des marchés de la wilaya, les places réservées à la vente du poulet regorgent de ce fier coq fermier au plumage rouge brique avec des brins de couleur noire. La demande croissante lors des deux dernières semaines nous a été confirmée par les vendeurs. «Oui, nous vendons de plus en plus de poulets fermiers ces semaines à l'approche de Yennayer. C'est aussi, dois-je vous préciser, une tendance générale depuis quelques années. Les gens achètent le fermier», explique doctement un vendeur. A quelques mètres de là, un vieil homme exhibe un joli cheptel de fermiers hautains. «Cette année, la demande a largement dépassé l'offre. Moi, j'élève à la maison, dans ma ferme personnelle. Et quand la demande se fait plus grande, j'achète chez les vieilles des villages voisins. Yennayer est la meilleure période de vente», affirme-t-il.

Enfin, ces dernières années, avec la reconnaissance de la culture amazighe, la célébration de cette date de Yennayer s'est avérée être l'une des fêtes les plus partagées par les Algériens et les Nord-Africains aux côtés des fêtes de l'Aïd El Fitr et El Adha.