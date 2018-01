SUITE AUX DÉCISIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Tamazight officiellement dans l'administration

Par Madjid BERKANE -

Cela va sans nul doute renforcer les liens entre les Algériens et renforcer l'identité nationale.

Un communiqué officiel en tamazight est depuis hier une réalité! Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a émis son premier communiqué dans cette langue. Ecrit également en langue arabe, le communiqué en question parle de la préparation de la saison prochaine du Hadj. En publiant ce communiqué en tamazight, le ministère de l'Intérieur serait le premier département ministériel qui publie en cette langue un document officiel dans l'histoire de l'Algérie. Intervenant à la veille de la célébration du Nouvel An berbère, Yennayer, la démarche du département de Bedoui est salutaire à plus d'un titre, ont tenu à commenter hier des internautes sur les réseaux sociaux. «Elle l'est, parce que c'est un prélude à l'introduction de tamazight à l'avenir dans les documents de ce ministère. Elle l'est également, parce que elle va inciter d'autres ministères à faire de même», pouvait-on lire dans les documentaires des internautes. Pour rappel, le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité(HCA), Si El Hachemi Assad, a indiqué récemment à partir de la ville de Timimoun, dans la wilaya d'Adrar que quatre ministères vont publier désormais leurs documents en tamazight. Il s'agit, à-t-il fait savoir, des ministères de l'Intérieur, des Ressources en eau, de l'Energie, des Transports, de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. «Les efforts de ces ministères s'inscrivent au titre de la mise en oeuvre des décisions historiques prises par le président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, pour la promotion de tamazight», a souligné Si El Hachemi Assad, ajoutant que les autres ministères ne tarderont pas à suivre. Par ailleurs, et conformément à la dernière décision du président de la République portant institution du Nouvel An amazigh en tant que fête nationale, le gouvernement a introduit un amendement à la loi fixant la liste des fêtes légales qui inclura ainsi le jour de l'An amazigh correspondant au 12 janvier, a indiqué hier un communiqué émanant des services du Premier ministère. «Lors de sa réunion du mercredi 10 janvier, le gouvernement a endossé un amendement à la loi fixant la liste des fêtes légales qui inclura ainsi le jour de l'An amazigh correspondant au 12 janvier. £

Cet amendement poursuivra son parcours à travers le Conseil des ministres pour aboutir bientôt au Parlement», a précisé la même source. Notons que l'institution de Yennayer en tant que fête nationale et l'introduction de tamazight dans l'administration vont, s'accorde à dire tout le monde, sans nul doute consolider les liens de fraternité entre les Algériens et par conséquent l'identité nationale.