LE DG DU CENTRE DE PRÉVENTION CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES "Il n'y a pas de grippe porcine en Algérie"

Par Massiva ZEHRAOUI -

Djamel Fourar

Quelque 40.000 doses de vaccin supplémentaires seront distribuées au niveau des infrastructures de santé dans les jours qui viennent.

Le directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles, Djamel Fourar, est revenu hier, sur la grippe saisonnière qui a engendré neuf cas de décès. S'exprimant à la Radio nationale dans l'émission «l'invité de la rédaction», il a tenu à clarifier qu'il ne s'agit aucunement de la grippe porcine, et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. «Il n'y a pas de grippe porcine, les personnes décédées font partie des catégories les plus fragilisées», affirme-t-il.

Il s'est par ailleurs employé à expliquer que la grippe se divise en trois virus bien distincts. «Il s'agit des virus A, B et C et le premier s'avère être le plus virulent», a-t-il indiqué. Il s'agit donc du virus Ah1 N1 qui est dénommé AH1N1 PDM 09, le même qui a provoqué la pandémie de l'année 2009. «Ce même virus qui circule actuellement en Algérie est celui de la grippe saisonnière et non porcine enregistrée habituellement», a-t-il bien insisté. Il a poursuivi en développant que ces virus tendent à devenir dangereux lorsqu'ils sont en mutation. Djamel Fourar a rappelé l'existence du dispositif spécifique pour la prévention et la lutte contre la grippe saisonnière, faisant savoir que celui-ci a été mis en alerte dernièrement, compte tenu de l'activité grippale enregistrée. Il a soutenu à ce propos que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se poursuivra exceptionnellement jusqu'au mois de mars. Djamel Fourar a par ailleurs averti sur les conséquences de la grippe qui est souvent d'apparence banale. «Il faut informer les gens que les complications de la grippe ne sont pas prévisibles et ne se manifestent que quelques jours après», précise-t-il. Ajoutant qu'en tout «il y a eu 23 cas de personnes hospitalisées dans différents hôpitaux dont les neuf qui sont mortes». Il a en encore souligné que la grippe est une infection certes bénigne, mais pour les malades chroniques, les personnes âgées ainsi que les enfants les complications peuvent être en effet néfastes. Cependant, le professionnel a tenté de rassurer la population en faisant savoir qu'il y a une réelle prise en charge des malades au niveau des établissements de santé et que la grève des médecins résidents ne la compromet en rien. Dans ce sillage, il a indiqué que pour ce qui est des vaccins, 40.000 doses supplémentaires seront distribuées au niveau de ces infrastructures. Les établissements hospitaliers ont été instruits de conforter leurs stocks de vaccins. Il a déclaré que cette année «parmi les 2.5 millions de doses importées, 1,3 million a été affecté dans les différentes structures», affirmant par ailleurs que 82% de ces vaccins ont été consommés sur le terrain. D'après lui, cela est dû à l'intensité de l'activité grippale qui continue d'évoluer. Il fera d'ailleurs savoir au passage que si l'on se réfère aux données du Réseau national de la surveillance de la grippe «nous atteindrons sans doute un pic de cette activité à la mi-janvier en cours». Essayant d'apaiser davantage, Djamel Fourar avancera que le même réseau de surveillance de la grippe enregistre chaque année un pic aux mois de janvier et février. Aussi, le responsable nous informe qu'actuellement «nous commençons à trouver des souches du virus B et H3N2 au niveau des laboratoires des références de l'Institut Pasteur», cela démontre que l'activité de H1 N1 actuelle va diminuer progressivement d'ici la fin de la saison. S'agissant du volet préventif, Djamel Fourar a relevé que le vaccin contre la grippe n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. «Il faut savoir que la vaccination est le seul moyen préventif contre cette infection», dit-il. D'un autre côté, il a avancé que des mesures d'hygiène s'imposent, telles que l'auto-isolement, l'utilisation de mouchoir en papier pour se moucher ou tousser, mais surtout se laver les mains fréquemment avec du savon liquide ou une solution hydroalcoolique.