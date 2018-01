YENNAYER 2968: ENTRE OFFRES SPÉCIALES D'AGENCES DE VOYAGES ET INITIATIVES DE JEUNES PASSIONNÉS Un produit touristique innovant!

Par Walid AÏT SAÏD -

Rites locaux et belles soirées musicales sont prévus jusqu'au bout de la nuit

Depuis quelques jours déjà des circuits touristiques très alléchants sont proposés sur les réseaux sociaux pour fêter le Nouvel An berbère de façon ancestrale. Appréciez- plutôt!

Et si on s'offrait une escapade pour aller fêter Yennayer? Un concept alléchant n'est-ce pas? Ce fantasme est devenu réalité grâce à l'initiative de certaines agences de voyages, mais aussi de jeunes passionnés qui voient en cette fête nationale un produit touristique des plus originaux. En effet, depuis quelques jours déjà, des circuits touristiques très alléchants sont proposés sur les réseaux sociaux pour fêter le Nouvel An berbère de façon ancestrale. L'une des destinations phares est bien évidemment la Kabylie. On cite entre autres, l'agence «Voyage du Coeur» d'Alger-Centre qui propose un Yennayer «oxygéné» avec un week-end festif à Tikjda (wilaya de Bouira). Un séjour dans un hôtel situé au pied de la montagne en demi-pension avec une soirée spécial réveillon de Yennayer, suivis d'une matinée randonnée et ski. Toujours, dans la wilaya de Bouira, l'auberge Dihia fêtera Yennayer a la salle des fêtes Ilyan à El Esnam, une soirée traditionnelle et bien animée qui offrira une autre option à ceux qui ont décidé de fêter Yennayer à Tikjda. D'autres agences ont proposé des produits très originaux avec une immersion totale avec les habitants de petits villages de Kabylie, en logeant avec les habitants et surtout en participant aux festivités organisées par les associations locales et les comités de village. On donne l'exemple de l'association Soummam Solidarité du Village de Aït Sidi Amar à Akbou (wilaya de Béjaïa) qui organise de belles festivités avec entre autres un dîner collectif traditionnel «couscous s ouvissar», une conférence «Genèse de la célébration de la fête de Yennayer: entre historique et actualité», quiz et concours de culture générale, une soirée musicale avec le groupe Lahna., une pièce théâtrale, dégustation d'une tarte et gâteaux commémorant l'événement, Un spectacle musical traditionnel «Leghidha n tayluth» avec la troupe musicale Amazigh. En fait, c'est la majorité des villages de la Kabylie qui organise ce genre d'évènements, comme c'est le cas déjà depuis des années. Des jeunes amoureux du pays se sont organisés via les réseaux sociaux pour prendre d'assaut ces villages où ils partageront avec les habitants ces festivités des plus authentiques.

Néanmoins, les montagnes de la Kabylie ne sont pas le seul endroit où l'on pourra s'offrir un voyage «yennayérien». Le Sud algérien est aussi très convoité, particulièrement Timimoun et Taghit. Les maisons d'hôtes qui pullulent dans la région ont aussi «concocté» des programmes riches et variés qui feront découvrir aux aventuriers la célébration à la façon locale de cette fête. Plusieurs rencontres culturelles, des expositions artisanales et des dégustations de mets traditionnels sont au menu. Rites locaux et belles soirées musicales sont prévus jusqu'au bout de la nuit. Les jeunes aventuriers et amateurs de musique trouveront leur bonheur dans cette destination. Pendant la journée, ils découvriront la magie du Sud algérien et auront leur nuit bercée par la musique pour un Yennayer bien de chez nous.

L'agence «Timboo-Voyage &Évents» va, elle encore plus loin dans l'originalité en célébrant la pluralité de l'Algérie dans une ville qui la symbolise bien, à savoir Boussaâda. En cette occasion, «l'Oasis du bonheur» ouvre ses portes, afin d'y séjourner, le temps d'un week-end, dans une ambiance traditionnelle et conviviale. Un riche programme vous y attend! Soirée à thème de partage et de communion entre les différentes cultures et coutumes. Une fantasia féerique accompagnée d'une troupe folklorique spécialement organisée pour vous uniquement. Dîners traditionnels, animés dans une ambiance conviviale Randonnée et visite de sites berbères, palmeraies, fermes et musées. Ce n'est que de petits exemples des riches programmes et voyages prévus pour ce premier Yennayer, chômé et payé. D'autres sorties aussi magiques sont programmées à travers les quatre coins du pays pour notre vrai réveillon «made in bladi»... «Assegwas Ameggaz» à tous!