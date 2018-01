BOUIRA DEUX NOUVEAUX SUICIDES

Par Abdenour MERZOUK -

Le corps inerte d'un jeune a été retrouvé jeudi matin sur le bord du périphérique qui contourne la ville de Bouira par le nord. La victime, un gardien d'un chantier aurait été percuté par un véhicule. Le corps a été transféré par les éléments de la Protection civile vers l'hôpital de Bouira où le décès a été constaté. Hier et selon des sources non confirmées, l'auteur se serait présenté devant les services de sécurité. La veille à Haizer, c'est un jeune adolescent qui a été retrouvé pendu. L'enfant qui ne souffrait d'aucun signe en mesure de le pousser à ce geste extrême serait une énième victime du jeu «Baleine bleue». C'est du moins la version répandue lors de l'inhumation du corps. Plus au nord et dans la commune de Bouderbala, daïra de Lakhdaria, un homme s'est donné la mort par pendaison. Le sexagénaire se serait donné la mort pour des raisons encore indéterminées.