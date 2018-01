CÉLÉBRATION DU JOUR DE L'AN AMAZIGH À TRAVERS LE PAYS La symbolique de Yennayer

Des festivités grandioses

Jamais le 1er jour de l'An amazigh n'a suscité autant d'intérêt au niveau des institutions.

Exception faite de la marche initiée par le mouvement indépendantiste de Ferhat M'henni, qui s'est ébranlée du campus universitaire de Targa Ouzemour vers la place Saïd Mekbel, près du siège de la wilaya mobilisant quelques dizaines de personnes, le reste des activités se sont articulées sur les actions de solidarité, des expositions, des conférences sur les valeurs communes véhiculées par ce jour

La wilaya de Béjaïa a célébré avec faste la fête de Yennayer 2968. Revigorée par une position des plus positives en décrétant officiellement le jour de l'An amazigh férié et chômé, la population de la basse Kabylie ne s'est pas dérobée à l'événement. Bien au contraire, tant dans l'ensemble des établissements scolaires et universitaires, que dans toutes les institutions et le mouvement associatif, la journée du 12 janvier, coïncidant avec le début de l'année berbère, a été marquée par des activités militantes et folkloriques, qui n'ont de valeur que d'illustrer l'importance de ce jour dans le coeur et l'esprit de tout un chacun.

Outre la fermeture des établissements scolaires et universitaires qui se transforment à l'occasion en espace d'expression en relation avec les valeurs véhiculées par ce jour, Yennayer a été célébré avec faste et un boom de joie et d'espoir quant à un avenir meilleur. Pour une fois, ce jour n'a pas trop fait l'objet de surenchère politique. Que ce soit à Béjaïa ou ailleurs à travers les localités de la vallée de la Soummam et de la région du Sahel, les acteurs et militants du mouvement associatif se sont ingéniés à faire de cette date symbole un événement de taille à travers, notamment des festivités culturelles, artistiques et sportives qui étaient programmées pour ce premier jour de l'An amazigh. Au chef-lieu de la wilaya, la célébration était au rendez-vous au TRB et à la Maison de la culture Taos-Amrouche.

Des institutions de l'Etat, notamment la DJS, la Conservation des forêts, la Chambre de l'artisanat et des métiers et le Haut Commissariat à l'amazighité, les associations, se sont rassemblés pour un partage des connaissances à même de mettre à niveau tout un chacun sur les traditions et les activités de chacune des régions d'Algérie et des pays du Maghreb pour la célébration de Yennayer. La même ambiance de fête est à relever à Sidi Aïch, Amizour, Souk El Tenine, Ouzellaguen, El Kseur, Akbou, Tazmalt, Tibane, El Flaye, Akfadou, Tifra....à l'initiative des associations locales qui ont prévu pour la circonstance de riches programmes culturels.

Au menu des festivités également, des expositions, des exhibitions et un gala artistique. La journée de Yennayer a été aussi marquée par des conférences de haut niveau animées par l'infatigable défenseur du patrimoine matériel et immatériel de la Kabylie, en l'occurrence l'écrivain Rachid Oulebsir, il en est de même pour le militant et enseignant de tamazight, Djamel Ikhloufi, le militant et l'éditeur Brahim Tazagharth, qui ont animé un peu partout des conférences autour des thèmes liés à Yennayer et sa symbolique dans la vie de tous les jours. A noter qu'une dizaine de militants ont rendu hommage aux acteurs qui se sont sacrifiés pour la cause amazighe par un rassemblement symbolique jeudi soir au niveau de la place Saïd-Mekbel.