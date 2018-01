FORTEMENT REPRÉSENTÉE À LA FOIRE ÉCONOMIQUE DE BAMAKO L'Algérie en guest star

Par Abdelkrim AMARNI -

Une vue de Bamako

89 entreprises algériennes participent à «Febak-12» où sont attendus quelque 400 participants.

L'Algérie sera l'invité d'honneur de la 12ème édition de la Foire économique internationale de Bamako (Febak) au Mali, prévue du 13 au 29 janvier en cours, a indiqué jeudi un communiqué du ministère du Commerce.

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, conduira une délégation de haut niveau qui prendra part à l'ouverture officielle de cette foire par le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, indique-t-on de même source.

L'Algérie participera à cette manifestation économique avec 89 entreprises représentant différentes branches d'activités sur une surface d'exposition de 1 500 m2.

En marge de cet événement d'importance pour la région, qui se tiendra au Parc des expositions de Bamako, sont programmées des rencontres entre la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) et la Chambre de commerce et d'industrie malienne (Ccim). Ainsi, un forum d'affaires regroupera à cette occasion les opérateurs économiques algériens et leurs homologues maliens en quête d'opportunités d'affaires et de coopération économique.

Ce Forum d'affaires des Chambres de commerces d'Afrique, élargi aux patronats, verra la présence du Forum des Chambres de commerce membres de la Chambre islamique de commerce et d'agriculture (Iccia) et de l'Assemblée générale de la Fédération des Chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest (Fcciao). La délégation économique algérienne y participant a, comme objectif premier, de faire connaître l'offre algérienne destinée à l'exportation. Les opérateurs économiques algériens auront à s'enquérir des aperçus et des renseignements sur la demande du marché malien, participer à des événements de réseautage d'affaires, qui consistent en une méthode transactionnelle basée sur la théorie des réseaux créant des possibilités d'échanges entre professionnels, notamment les forums et rencontres «B2B» qui se tiendront en marge de l'évènement. Les opérateurs économiques algériens participants, bénéficieront, selon le communiqué, de la prise en charge des frais de leur participation, incluant la location des stands et l'acheminement des marchandises, à hauteur de 100%, par le Fonds spécial de promotion des exportations (Fspe). Quelque 400 exposants d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique ainsi que des milliers de visiteurs sont attendus à la Febak organisée par la Chambre du commerce et d'industrie du Mali (Ccim). Pas moins de 13 accords de coopération dans les domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz, de la recherche géologique et minière, les ressources en eau, la santé et la protection des végétaux ont été signés en 2016 lors de la tenue de la 12ème session de la Haute Commission mixte algéro-malienne. Les deux parties avaient également signé un accord portant sur la construction de trois centrales électriques dans trois villes maliennes importantes dont Tombouctou et Gao, au nord du pays. L'Algérie et le Mali ont signé aussi trois mémorandums d'entente portant respectivement sur la promotion du commerce extérieur, la solidarité et l'emploi. Les deux pays ont signé, également un programme d'échanges culturels pour la période 2017-2019 et un autre sur la coopération entre l'Office de radiodiffusion et télévision du Mali et la Radio algérienne. La Grande Commission mixte de coopération entre les deux pays a permis la signature d'une convention fiscale de non-double imposition pour les hommes d'affaires investisseurs maliens et algériens.