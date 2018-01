TEMMAR REVIENT SUR LA FORMULE LPL "396.000 logements livrés en 2019"

Par Nadia BENAKLI -

Le ministre a affirmé que toutes les mesures ont été prises pour relancer la réalisation et accélérer la cadence

Intransigeant, le ministre a brandi même la menace d'adresser des mises en demeure ou de résilier le contrat et ce, afin de secouer les promoteurs.

Il ne tolère plus les retards. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, compte convoquer aujourd'hui les promoteurs et les entreprises de réalisations au niveau des 18 wilayas qui enregistrent un retard pour mettre un terme à cette situation. «Nous allons réunir les promoteurs et prendre les décisions nécessaires», a-t-il martelé, lors d'une séance plénière consacrée aux question orales jeudi dernier par l'APN. Intransigeant, le ministre a brandi même la menace d'adresser des mises en demeure ou de résilier le contrat et ce, afin de secouer les promoteurs. Temmar a déjà averti les promoteurs qu'il compte passer à l'acte. Pressé par les délais et appelé à tenir ses engagements, le patron de l'habitat veut à tout prix accélérer la cadence des travaux. L'affaire du logement constitue une véritable bombe qui risque d'éclater si les retards s'accumulent. Le ministre a affirmé que toutes les mesures ont été prises pour relancer la réalisation et accélérer la cadence. Dans ce sens, il s'est engagé à livrer environ 400.000 logements de type LPL d'ici 2019. S'exprimant devant les députés, le premier responsable du secteur s'est montré rassurant. «Plus de 396.000 familles bénéficieront progressivement d'un logement public locatif (LPL-social) d'ici à 2019. Le secteur compte livrer 396.168 unités de LPL d'ici à 2019», a-t-il avancé en précisant que cette formule de logement était financée intégralement par le Trésor. Selon lui, depuis 1999, 43 milliards de dollars ont été consacrés à cette formule (LPL) qui a permis de loger 1141.113 familles. Il a fait savoir que 20 milliards de dollars avaient été consacrés aux autres formules de logement et 3 milliards à la prise en charge des travaux d'aménagement, soit 66 milliards au total. «Cette formule n'a pas été ouverte depuis 2015 et ce, afin de réduire la pression et de mieux organiser l'opération», a souligné Temmar. Le ministre a fait un rappel sur les différentes formules lancées entre autres le LPP, Aadl, LPA en vue de permettre aux différentes bourses d'accéder à un logement. Malgré toutes les difficultés financières, un programme de 120.000 logements a été inscrit dans la loi de finances 2018. Le ministre a fait savoir que la nouvelle stratégie du secteur de l'habitat vise la préservation des ressources financières de l'Etat à travers l'interdiction de la remise des enveloppes budgétaires allouées aux différents projets aux maîtres d'oeuvre avant la finalisation et l'approbation de l'étude de réalisation. Intervenant devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale et interpellé à propos du retrait de la commission de logement participatif locatif du président de l'APC, en confiant sa présidence au chef de daïra, le ministre a expliqué que la décision a été prise suite aux défaillances des maires dans la gestion des dossiers.

«Le maire a toujours son mot à dire au sein de la commission puisqu'il suit de près l'avancement des travaux», a-t-il assuré, tout en certifiant que le P/APC joue un grand rôle dans la préparation et l'organisation des dossiers et l'inspection des chantiers. «A travers mon expérience de wali, les présidents des APC contribuent largement au traitement des dossiers de demandes de logement et le suivi des programmes de réalisation», a-t-il reconnu.