IL PARTICIPE À LA FOIRE DE BAMAKO Condor confirme sa vocation d'acteur international

Par Salim BENALIA -

Ce fleuron de la production nationale, a veillé ces dernières années à cultiver un sérieux partenariat avec les pays africains.

Poursuivant une politique agressive d'internationalisation de son label, Condor, leader algérien des produits électroniques, électroménagers et multimédias, participe à la 12ème édition de la Foire internationale de Bamako Febak qui se tient du 13 au 29 janvier au Parc des expositions de la capitale malienne. A travers son stand, Condor expose ses produits IT, mobiles et petit électroménager, déjà disponibles au Mali grâce au distributeur du géant algérien. La présence de Condor à cette exposition a pour objectif l'élargissement du champ de distribution au Mali et dans toute l'Afrique. Par cette participation, Condor confirme son caractère d'acteur économique national et régional, déterminé et novateur, mais surtout engagé à faire du produit «Made in Algeria» une référence sur le marché algérien et international. L'on rappelle que l'Algérie participe à la 12ème Febak en qualité de «pays invité d'honneur». En marge de cette édition, il est prévu un forum d'affaires des Chambres de commerce d'Afrique élargi aux patronats, en plus du forum des Chambres de commerce membres de la Chambre islamique de commerce et d'agriculture (Iccia) et de l'assemblée générale de la Fédération des Chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest (Fcciao).

Notons que le fleuron de la production nationale, Condor, a veillé ces dernières années à cultiver un sérieux partenariat avec les pays africains, notamment l'Ethiopie dont l'ambassadeur à Alger, a récemment rendu visite au temple du producteur national, à Bordj Bou-Arréridj, à l'est du pays. dans le cadre du renforcement des liens économiques entre les deux pays. L'ambassadeur a alors pu visiter les unités de production les plus importantes du leader algérien, à savoir le complexe de production des panneaux sandwich Bordj Steel, en passant par les unités de production des produits bruns et TV ainsi que les minoteries Gipates filiales du Groupe Benhamadi.

La visite s'est clôturée par une conférence de presse au cours de laquelle le diplomate éthiopien a manifesté son enthousiasme vis-à-vis de l'activité de Condor Electronics et a été ravi d'affirmer que l'Algérie figure parmi les quatre pays les plus importants en Afrique en termes de collaboration et aspire à un partenariat plus fructueux dans les années à venir, notamment entre les entreprises algériennes et leurs homologues éthiopiennes, surtout après la tenue en avril dernier de la 4e Grande Commission mixte algéro-éthiopienne.