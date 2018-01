AVEC LA MISE EN SERVICE DE 9 STATIONS DE DÉMINÉRALISATION "Les citernes à Ouargla, c'est fini!"

Bonne nouvelle pour les Ouarglis! Hocine Necib a annoncé la fin de leur calvaire hydrique. En effet, le ministre des Ressources en eau qui effectuait, hier, une visite de travail dans cette wilaya pétrolière a fait savoir que les problèmes d'eau seront réglés avant l'arrivée des grandes chaleurs. «Les points noirs ont été identifiés, le réseau est en train d'être réhabilité, avec les neuf grands complexes hydrauliques et leurs neuf stations de déminéralisation, on devrait offrir aux habitants de la wilaya de l'eau de qualité et ce de façon régulière», a-t-il annoncé avec fierté. «Les citernes à Ouargla, c'est fini», a t-il insisté non sans souligner que les stations de déminéralisation étaient dotées de la dernière technologie en la matière. «Les mêmes que celles des stations de dessalement de l'eau de mer des régions côtières du pays», a-t-il précisé. «Cela afin d'offrir le meilleur service public possible aux citoyens de Ouargla», a-t-il conclu en donnant rendez-vous à la population locale avant le début du Ramadhan!