DES MESURES D'AIDE DÉCIDÉES PAR LE PRÉSIDENT BOUTEFLIKA Les émigrés peuvent créer leurs entreprises

Par Abdelkrim AMARNI -

Des mesures prises pour leur faciliter la création de microentreprises en Algérie.

Les jeunes issus de la communauté nationale établie à l'étranger pourront, désormais, créer des microentreprises en Algérie en bénéficiant des dispositifs d'appui à la création d'activités.

Ces dispositifs font partie des mesures prises par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à inciter les membres de cette communauté à participer au développement de l'économie nationale.

Parmi les mesures prises par le président de la République en faveur de la communauté nationale à l'étranger, figure notamment celle permettant aux jeunes de cette communauté de pouvoir bénéficier des dispositifs d'appui aux jeunes dans la création de microentreprises en Algérie dans de nombreux secteurs.

Le programme du président de la République «accorde un intérêt particulier à la communauté nationale à l'étranger et à sa participation active dans tous les secteurs de l'économie nationale», note un document établi par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Cet intérêt a été réaffirmé par le Premier ministre lors de sa rencontre, en décembre dernier à Paris, avec les membres de la communauté nationale, à l'occasion de sa visite officielle en France. Il s'agit de faire bénéficier les jeunes de la communauté nationale à l'étranger des mécanismes mis en place pour promouvoir l'esprit édificateur par la création de microentreprises et les faire participer activement à l'essor économique et social du pays.

A ce titre, des mesures de facilitation et d'incitation ont été prises à l'effet d'encourager les ressortissants algériens à l'étranger, notamment les jeunes, à venir investir dans leur pays et mettre leur savoir-faire et leurs compétences au service de leur patrie. A cet effet, des critères d'éligibilité aux dispositifs de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej) et de la Caisse nationale d'assurance chômage (Cnac), la structure de financement, les délais de remboursement et le processus de validation des dossiers ont été définis par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, explique-

t-on. En plus de leur participation au montage financier du projet à travers l'octroi d'un prêt non rémunéré, des avantages fiscaux et parafiscaux accordés aux bénéficiaires de ces dispositifs.

Ces deux organismes (Ansej et Cnac) assurent également un accompagnement aux promoteurs tout au long du processus de création de la microentreprise et lors de la phase d'exploitation avec des avantages fiscaux et parafiscaux accordés aux bénéficiaires de ces dispositifs. A partir de l'année en cours, l'Ansej et la Cnac développeront un service électronique qui donnera aux jeunes porteurs de projets la possibilité de s'inscrire en ligne et de suivre ainsi l'évolution de leur dossier. Par ailleurs, un portail sur le site du ministère du Travail est en préparation et sera exclusivement destiné à informer la communauté nationale à l'étranger de toutes les opportunités et de tous les avantages d'investissement existants. De plus, l'Ansej et la Cnac organiseront, durant la période estivale, des «journées portes ouvertes» à l'intention des jeunes compatriotes en vacances au pays, au cours desquelles toutes les informations nécessaires leur seront fournies.