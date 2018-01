BILAN DE LA POLICE À BOUIRA 93 personnes arrêtées en décembre 2017

Par Abdenour MERZOUK -

La police a rendu public le bilan des activités du mois de décembre. Ainsi il ressort une intense activité dans la lutte contre la criminalité.

Pour cette fin d'année, la sûreté de wilaya a enregistré pour le département judiciaire, 112 affaires dans lesquelles sont impliquées 93 personnes. 50 dossiers concernent des atteintes aux personnes dont 24 agressions et blessures volontaires commises par 24 prévenus.

20 autres personnes sont poursuivies pour insultes et menaces alors que trois sont accusées d'outrage à fonctionnaire dans l'exercice de leurs fonctions respectives.

S'agissant des atteintes aux biens, les différentes unités à travers la wilaya ont eu à traiter de 62 plaintes. 12 enquêtes ont été élucidées. 10 prévenus sont poursuivis pour vol caractérisé et prémédité. Cinq autres affaires concernent les stupéfiants.

Les enquêtes ont conduit à l'arrestation et la mise en détention de trois inculpés. L'affaire la plus en vue reste celle élucidée par la sûreté de daïra de Kadiria en ce début d'année et qui a permis l'arrestation du nommé M.R., 25ans et natif de la même ville.

Les policiers ont mis la main sur 40 comprimés Parkidyl 05 mg, 19 comprimés Pregabaline 150mg, une somme d'argent estimée à 12 050 DA et qui, selon toute vraisemblance, concerne la recette des ventes de ces psychotropes. Présenté par-devant le procureur de la République près le tribunal de Lakhdaria, le mis en cause a été placé en détention.

La 3ème sûreté urbaine de Bouira, pour sa part, a démantelé un réseau de malfaiteurs spécialisés dans le cambriolage des domiciles. Quatre personnes natives de Bouira et Oued El Berdi, plus à l'est, ont été arrêtées suite aux plaintes des victimes. Dans sa politique de rapprochement des citoyens, la sûreté de Bouira organise en cette période hivernale des opérations en direction des SDF. Ainsi et lors des 19 sorties nocturnes quotidiennes, les policiers ont porté assistance à 20 citoyens sans domicile. Le plus alarmant demeure le fait que parmi ces secourus figurent deux mineurs et deux femmes. Selon la direction, pareilles opérations continueront et seront plus nombreuses.