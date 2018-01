YENNAYER 2968 À ÉTÉ CÉLÉBRÉ EN GRANDE POMPE Banquet de couscous à Agouni Oucharki

Par Kamel BOUDJADI -

A vos cuillères

Le lieu est paradisiaque. La vue à Agouni Oucherki, chef-lieu de la commune de Aghribs, domine la vallée comme le littoral. La petite ville en balbutiements est située sur une crête rappelant au visiteur qu'il est, à ne pas douter, dans un village méditerranéen. C'est, en quelque sorte, une porte d'entrée vers Azeffoun pour le voyageur qui vient de l'intérieur vers le littoral. Vendredi, la localité était en fête. Parée de toutes les couleurs, la bourgade célébrait le Nouvel An amazigh 2968.

Aux commandes de cet évènement culturel, les jeunes de l'association Arraw n tlelli. Ils ont réussi à organiser une fête grandiose qui a agréablement marqué les présents et surtout les invités. Au sujet d'invités, la région est, en fait connue pour la grande hospitalité de ses habitants, les Aït Djennad. La fête était grandiose et les invités sont repartis ravis.

Pour cet exploit, les jeunes de l'association Arraw n tlelli ont mis au point une organisation bien minutieuse. Un agenda bien ficelé depuis plusieurs semaines. Un programme très riche a été en fait concocté pour cette exceptionnelle circonstance. Aussi, à l'ouverture marquée par des prises de parole, les organisateurs procèderont à l'inauguration et l'installation des expositions qui dureront toute la journée. Comme la circonstance est éminemment symbolique, les jeunes de l'association organisatrice en collaboration avec la direction de la culture et l'APC d'Aghribs, ont présenté une riche conférence sur le thème de Yennayer. Les orateurs sont revenus longuement sur l'historique de Yennayer ainsi que les rituels ancestraux de sa célébration.

Pour l'occasion de Yennayer, les invités ont été conviés à la dégustation de plats traditionnels que les anciens préparaient pour la soirée de Yennayer. La richesse de ce répertoire culinaire berbère était frappante, mais ce qui l'était davantage c'est son adaptation à la nature et le souci permanent de sa préservation par les Amazighs. Yennayer pour les jeunes de l'association ne pouvait être célébré sans le quatrième art. Des pièces théâtrales ont été présentées pour agrémenter la fête. Le public a été franchement gâté. Cependant, plus que tout autre rituel, le banquet de couscous a été une véritable extase pour les visiteurs. Aux environs de midi, des jeunes ont commencé à servir les convives qui se sont donnés à coeur joie à ce délicieux plat ancestral. Cette coutume partagée par tous les Berbères d'ouest en est résiste aux temps qui passent. Plus le monde devient marqué par le côté matériel, plus cette tradition de partage se fortifie. Chez les Berbères, manger dans un même et seul plat, tous les membres de la famille, est vital.

Aujourd'hui, cette pratique même si elle tend à disparaître dans les foyers, les occasions collectives comme les «Nwal n iwejjiben» la ressuscitent indéniablement. Enfin, pour terminer en apothéose cette journée, les jeunes de l'association ont préparé un grand gala artistique qui a réuni beaucoup d'artistes de la région. C'est par cette fête grandiose que Aghribs a célébré l'arrivée de l'An amazigh 2968. Les Aït Djennad ont ainsi été fidèles à leurs anciens par la grandeur de leur travail et leur hospitalité.