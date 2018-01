GLOBAL GROUP SIGNE AVEC HMC SELON LA RÈGLE DES 49/51% Un pôle industriel d'excellence à Batna

Par Salim BENALIA -

L'algérien Global Groupe Industrie vient de signer un contrat de partenariat avec le géant sud-coréen Hyundaï Motor Corporation HMC. Le paraphe de ce joint venture que l'on qualifie de déterminant, obéit à la règle des 49/51%. L'évènement a eu lieu au siège de Global Motor Industrie GMI à Batna. MM. Kemmar Hacène et Donho Choi, respectivement Directeur du pôle industriel du groupe algérien, et représentant de HMC ont procédé à la signature de ce contrat en présence du Wali de Batna, M. Siouda Abdelkhalek, des cadres du ministère de l'Industrie et des Mines ainsi que des représentants de la direction de l'emploi et ceux de la direction de la formation professionnelle de la wilaya de Batna. Dans ce projet inédit, HMC s'engage de tout son poids aux côtés de son partenaire algérien en vue d'opérer un massif transfert de technologie, avec à la clé un taux d'intégration de plus de 40% dès le démarrage. Le projet à caractère industriel vise en effet la construction automobile. Le partenariat stratégique lie, désormais, les deux parties pour le développement de la production en CKD dans notre pays, de la gamme Hyundaï Truck&Bus, sur le site industriel de Batna. il s'appuie en outre sur un centre de recherche et de développement dédié, in situ, à la recherche dans le domaine de l'automobile et le transfert de technologie. «C'est dire la valeur ajoutée de ce partenariat lequel charriera de nombreux bénéfices à la région. Ce modèle économique novateur auquel sont accordées les facilités administratives, bénéficie de tout l'appui des autorités publiques.» précise M.Siouda qui presse les entrepreneurs, notamment dans la pièce de rechange et la sous-traitance, à présenter leurs dossiers à la commission d'investissement de wilaya. Une assiette foncière de 45 hectares est ainsi offerte aux prétendants à la filière de la sous-traitance qui figure en bonne place dans le projet ambitieux initié par GMI et HMC. La production sera destinée au marché national dans un premier temps et l'exportation vers l'Afrique dans une seconde phase. Global Groupe a d'ores et déjà ouvert la voie et préparé le terrain pour développer la sous-traitance, suite à la signature en novembre dernier, d'une convention avec l'Ansej, la Cnac et le ministère de l'Emploi pour la création de plus de 1000 PME. Les équipementiers de Hyundai Motors Company offriront copieusement le savoir-faire pour aider les jeunes entrepreneurs algériens à fabriquer des pièces de rechange de qualité et homologuées aux normes du constructeur. «Cette approche impactera directement le prix et le coût de revient des véhicules produits en Algérie, lesquels seront alors abordables et compétitifs», a précisé à ce titre M. Kemmar Hacène qui a évoqué un quota annuel de production qui va de 10 000 unités à 20 000 unités.

Notons que Global Group a déjà exporté ses produits Hyundaï Truck Bus vers la Mauritanie. Le joint-venture signé entre Global Groupe et HMC s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République pour la promotion de l'économie nationale et le soutien des entreprises algériennes.