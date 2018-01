LES MÉDECINS RÉSIDENTS SE DISENT DÉTERMINÉS Ils maintiennent leur grève illimitée

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le service civil pose problème aux résidents

La poursuite de la grève illimitée implique également le maintien du boycott des examens du diplôme d'études médicales spécialisées.

Les médecins résidents ont décidé de maintenir leur grève illimitée. Après leur dernière entrevue avec le ministre de la Santé, Mokhtar Hazbellaoui, ces derniers ne comptent pas mettre fin à leur mouvement de contestation. «Nous sommes bien résolus à poursuivre notre débrayage», nous a confirmé hier, le docteur Taileb du Collectif autonome des médecins résidents (Camra). Et pour cause «il n'y a point de concret qui puisse nous dissuader de continuer sur notre lancée», soutient-il. La poursuite de la grève illimitée implique également le maintien du boycott des examens du diplôme d'études médicales spécialisées, souligne encore le représentant du Camra. Il a affirmé d'un autre côté que la réunion qui a eu lieu avec le responsable du secteur s'est passé dans les meilleures conditions. Loin de nier une certaine «bonne volonté» de Mokhtar Hazbellaoui, il a tenu à relever que «cette entrevue a tout de même débouché sur des réponses favorables se rapportant au statut du résident». Il a ajouté en outre, que la prise de décisions du ministre de la Santé est quelque peu limitée. En effet, celui-ci ne peut pas se prononcer sur certaines questions telles que le service civil par exemple, dont la prise en charge relève de l'autorité du gouvernement. Dans ce sens, il dira encore que d'autres points portés par le mouvement dépendent de différents secteurs. «Le champ d'action du ministre de la Santé se trouve de ce fait restreint», explique-t-il encore.

Par conséquent, le docteur Taileb fait savoir que les médecins résidents sont déterminés à poursuivre leur débrayage tant que les principales revendications resteront en suspens. Pour rappel, la rencontre qui a réuni les délégués des médecins résidents et le ministre de la Santé a eu pour issue «un accord sur certaines revendications». L'une des représentantes du mouvement avait indiqué que cette réunion à huis clos est la première rencontre «réelle» avec le ministère. Précisant par ailleurs qu'un accord «a été dégagé sur certaines questions, alors que d'autres restent en suspens, dont celle de l'obligation du service civil». Elle a ajouté que le ministre a fait état de «la mise en place de commissions mixtes avec d'autres secteurs regroupant la direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative, le ministère de la Défense nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique». Donnant davantage de détails sur cette entrevue, le Camra a fait le point dans un communiqué officiel. Celui-ci rapporte que concernant le service civil «pas de décision sur la levée de l'obligation pour le moment et doit être encore discutée par les hautes instances». Plusieurs points qui ne relèvent que du ministère de la Santé ont été accordés verbalement, incluant le droit de maîtrise pendant le service civil, plateau technique, logement, prise en charge de la formation ou encore le regroupement familial. S'agissant de la revendication ayant trait au service militaire, on leur a spécifié qu'une rencontre avec le ministre de la Santé et le vice-ministre de la Défense a eu lieu, «les résultats seront connus bientôt», écrit le document. Pour ce qui est des oeuvres sociales «elles sont déjà acquises et seront incessamment débloquées». Il est spécifié dans le même communiqué qu'une prochaine réunion de travail est fixée dans 10 jours au plus tard. Enfin, le communiqué conclut par une note spéciale aux candidats du Dems 2018 qui dit: «Votre maintien du boycott est une grande force pour le mouvement, et fera la différence pour la concrétisation des demandes.» Et d'ajouter «la grève illimitée est maintenue et le boycott du Dems est maintenu jusqu'à la fin du planning qui sera refait même après obtention des revendications».