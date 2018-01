IL MULTIPLIE LES RENCONTRES ET LES SORTIES SUR LE TERRAIN Ce qui fait courir Ould Abbès

Par Mohamed BOUFATAH -

Le FLN a tenu avant-hier, une rencontre régionale regroupant les élus locaux de la région Sud-Est du pays.

Depuis quelque temps, le secrétaire général du vieux parti, Djamel Ould Abbès, multiplie des rencontres organiques au niveau national et régional. Pour nombre d'observateurs, à travers son activisme, le patron du FLN, tente d' occuper seul la scène politique. Fort de sa position dominante dans les assemblées locales, le patron du FLN tente de faire des démonstrations de force. Et depuis la signature de la Charte sur le partenariat public-privé (PPP), Ould Abbès a essayé de prouver que rien ne se fera sans le FLN, «un parti-Etat, présidé par le président de la République», répète-t-il sans cesse.

Même s'il ne dirige pas le gouvernement, le FLN, partie prenante de la coalition présidentielle, veut jouer le rôle de sentinelle. Dans cette optique, le FLN a convoqué une rencontre tripartite avec le secrétaire général de l'Ugta, Abdelmadjid Sidi Saïd et le patronat dont le président du FCE, Ali Haddad. De même, il a organisé une conférence-débat, animée par l'ex-ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa au siège du parti où il a convié les plus anciens cadres du FLN. Il a voulu capitaliser les bons points accordés à l'économie nationale par des institutions internationales pour dire que «le 4ème mandat du président de la République, également président du parti est plus que positif», avait-il estimé. D'autre part, il est à noter qu'à quelques semaines de la tenue de la session ordinaire du comité central, prévue le 19 mars prochain, et où l'actuel patron du parti est attendu au tournant par ses adversaires, le secrétaire général du FLN, essaie d'asseoir son autorité et d'avoir de son côté l'ensemble des instances du parti. Jusqu'ici il a fait signer des déclaration de soutien à l'ensemble des présidents d'APW et des mouhafedhs. Ces derniers comme d'autres élus et membres du bureau politique ont donné leur blanc-seing à Ould Abbès, tandis qu'une pétition signée par des membres du comité central qui réclament la tête de l'actuel SG circule actuellement, selon certaines sources. Le secrétaire général du parti a pu même faire revenir à de meilleurs sentiments à son égard, certains de ses détracteurs et rebelles à l'image de Lyes Saâdi et l'ancien ministre de l' Industrie et des Mines, Mahdjoub Beda. Dans ce contexte, le FLN a tenu avant-hier, une rencontre régionale regroupant les élus locaux de la région Sud-Est du pays (Laghouat, Ghardaïa, Ouargla, El-Oued et Illizi). Lors de cette rencontre, Ould Abbès, a indiqué que «le FLN a pu déjouer des campagnes d'embrouillage ciblant le président et son programme». Accompagné des membres de bureau politique et des anciens ministres, le SG du FLN a aussi soutenu que «des parties auraient bien tenté de cibler le président Bouteflika, en utilisant la question identitaire amazighe, mais le chef de l' Etat a riposté avec force pour déjouer ce complot, en instituant Yennayer coïncidant avec le 12 janvier, fête du Nouvel An amazigh, journée chômée et payée». Le 6 janvier dernier, il a tenu une autre rencontre régionale des élus locaux des wilayas de Tiaret, Tissemsilt, Chlef, El Bayadh, Mascara et Relizane.