TIZI OUZOU Les "taxieurs" urbains en grève

Par Aomar MOHELLEBI -

C'est là un fait rare de protester contre la décision prise par la direction des transports de la wilaya de Tizi Ouzou

Ils se demandent pourquoi on autorise les bus à assurer la ligne qui mène vers la gare interwilayas de Bouhinoun et on l'interdit aux taxis?

Les chauffeurs des taxis collectifs urbains de la ville de Tizi Ouzou ont observé hier, dimanche, une grève. Ces derniers ont décidé d'observer cette journée de protestation, non pas pour exiger une hausse du tarif de transport comme le veut la tradition, mais plutôt, et c'est là un fait rare, afin de protester contre la décision prise par la direction des transports de la wilaya de Tizi Ouzou, d'augmenter le tarif en question.

C'est ce qu'a indiqué, hier, Ramdane Bouazza, le secrétaire général de la section syndicale des taxis collectifs urbains de la ville de Tizi Ouzou.

Ce dernier a expliqué que, jusqu'au 10 janvier dernier, le tarif d'un déplacement à bord d'un taxi urbain était de 25 DA. Puis, la direction de wilaya des transports a instruit les conducteurs des taxis de porter le prix du trajet à 30 DA, soit une hausse de 5 DA. Il s'agit là d'une décision prise par le ministère des Transports, a répliqué Samir Nait Youcef, directeur des transports de la wilaya de Tizi Ouzou. Ce dernier a toutefois indiqué qu'il a décidé d'augmenter les prix d'un commun accord avec les représentants des taxieurs en question. Le même responsable a tenu, toutefois, à rassurer les chauffeurs des taxis collectifs urbains en déclarant qu'il n' y a absolument pas lieu de s'alarmer car la direction des transports va les accompagner dans leurs préoccupations en associant l'ensemble des services concernés. Et de ce fait, des solutions seront trouvées aux problèmes qu'ils exposeraient. Pour sa part, Ramdane Bouazza, le responsable du syndicat des taxieurs a affirmé qu'en cette période exactement, la hausse de prix n'est pas appropriée. Ce responsable n'en a pas dit plus et n'a pas expliqué les raisons qui font qu'il ne faudrait pas que le prix soit revu à la hausse en ce moment précis. Mais on peut deviner que cela a un rapport avec le fait que les bus qui sont le concurrent direct de ces taxis, n'ont, en revanche, pas connu la hausse des prix pour le même trajet. Les bus étatiques proposent même des prix qui représentent la moitié de ceux pratiqués par les taxieurs (15 DA au lieu de 30 DA). Il a été constaté d'ailleurs ces dernières années que de plus en plus de voyageurs préfèrent se rabattre sur les bus pour économiser 30 DA à chaque aller-retour. D'ailleurs, pour rappel, il y a quelques semaines, les mêmes chauffeurs de taxi, ont dénoncé le fait qu'ils soient privés des lignes qu'assurent les bus alors qu'il s'agit, dans les deux cas, de transporteurs urbains. Les chauffeurs de taxis n'hésitent d'ailleurs pas à parler de concurrence déloyale surtout que le nombre de bus en circulation dans la ville de Tizi Ouzou et sa périphérie ne cesse d'augmenter ces derniers temps. Par exemple, les taxieurs se demandent pourquoi on autorise les bus à assurer la ligne qui mène vers la gare interwilayas de Bouhinoun et on l'interdit aux taxis. Idem pour les autres stations de Timizart Loghbar, Oued Aïssi, Beni Douala et Boukhalfa. C'est donc cette politique du deux poids, deux mesures qui est la source réelle du mécontentement des chauffeurs des taxis collectifs de la ville de Tizi Ouzou. Et le problème du refus de la hausse du prix des transports n'est que la face visible de l'iceberg. Le problème de ces taxieurs va encore s'exacerber certainement avec la mise en service prochaine du téléphérique. Après un arrêt des travaux ayant duré 45 jours à cause de problèmes financiers, les travaux du projet seront relancés avant la fin du mois de janvier en cours, a-t-on appris hier. Le téléphérique assurera la ligne à partir de la gare interwilayas de Bouhinoune, vers le stade de Tizi Ouzou, puis le siège de la wilaya avant de finir le minipériple sur les hauteurs panoramiques du village de R'djaouna.

Le directeur des transports a rassuré hier que le problème financier est désormais réglé et le projet ne saura piétiner de nouveau.