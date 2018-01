ANNABA Un ex-policier se suicide dans les geôles du commissariat

L'ex-policier devint taxieur clandestin, un travail qui lui servira plus tard de couverture, pour activer au sein d'un réseau spécialisé dans le vol de véhicules

L'homme qui avait 42 ans et était père de deux enfants, avait été révoqué de ses fonctions en 2006 pour des raisons disciplinaires.

Le prévenu a été découvert, dans la soirée de jeudi, mort dans les geôles de la sûreté de wilaya de Annaba, où il était placé en garde à vue, apprend-on de source sécuritaire. Selon les précisions fournies par notre source, l'ex-policier a mis fin à sa vie en usant de son pull. Le rapport de l'autopsie auquel a été soumis le corps de l'homme, et établi par le médecin légiste du CHU Ibn Rochd de Annaba, a, selon les mêmes sources, conclu à la thèse du suicide, au vu des traces de strangulation, occasionnées par l'acte de pendaison, sur le cou. Par ailleurs, et selon la chargée de communication près la sûreté de wilaya de Annaba, Akila Djemili, toutes les facilités ont été accordées à la famille du défunt, lui permettant de l'inhumer. «La direction générale de la Dgsn a tenu à ce que les funérailles puissent se faire dans les meilleures conditions», a indiqué l'interlocutrice. Cette dernière a également fait savoir que la tutelle a dépêché une cellule, composée de cadres, pour la prise en charge de la famille du défunt. Selon les informations filtrées on apprend, qu'une enquête vient d'être engagée par des cadres de la Dgsn et de la direction régionale de Constantine, dépêchés à Annaba, pour déterminer les circonstances du suicide. Ce dernier notons-le, est survenu dans une cellule dotée de caméra devant permettre la surveillance des sujets en garde à vue. Un dispositif revêtant un double intérêt: la préservation de la dignité des droits du présumé pendant ces 48 heures de garde à vue, ainsi que la veille sur son placement, son état de santé, son hygiène, mais surtout vise à mettre fin aux rumeurs de mauvais traitements et de torture du prévenu mis en garde à vue. De ce fait, les enquêteurs en charge de l'affaire devront apporter des éclaircissements sur l'absence d'exploitation du dispositif de surveillance.

Selon nos sources, les agents de service en charge de la surveillance des prévenus en garde à vue, n'ont pas pu voir l'homme accomplir son acte, à cause de la faible luminosité de la cellule. Signalons-que le système consiste en la maîtrise de la cellule à plus d'un niveau. De ce fait, ont été soumis à l'interrogatoire, tous les éléments de sécurité en charge de l'affaire, depuis son audition par la police judiciaire, jusqu'à sa mise en garde à vue, nous précise t-on. Pour rappel, présumé faire partie d'un réseau national de trafic de véhicules, le défunt, ex-policier, A. A. Abdelaziz, domicilié dans la daïra d'El Bouni et chauffeur de taxi clandestin de son état, a été arrêté mercredi dernier, ainsi que trois de ses complices, pour vol de véhicules et leur désassemblage en pièces. Le réseau a été, rappelons-le, démantelé sur la base d' investigations sur les agissements d'une filière spécialisée dans le vol de véhicules à travers plusieurs wilayas de l'est du pays. Rien que pour la wilaya de Annaba, le réseau a, à son actif, le vol de 17 voitures, dont quatre ont été récupérés par les enquêteurs de la brigade criminelle de la sûreté de la wilaya. Selon les indiscrétions filtrées sur cette affaire, le défunt avait nié son implication avec le réseau de voleurs, réfutant de ce fait toutes les accusations.

Placé en garde à vue, la procédure devait être prolongée en vue de la poursuite de son interrogatoire, avant qu'il ne soit déféré par-devant le magistrat instructeur, près le tribunal de Annaba. Usant de son arme à feu hors service, avec des tirs de sommation, lors d'un conflit de voisinage, l'ex-policier avait été, muté en 2006 par le conseil de discipline, dans une wilaya du Sud. Refusant d'exécuter la sanction, l'ex-policier avait, dès lors, été radié de ses fonctions. Ayant une famille à charge en plus de sa maladie chronique, le diabète en l'occurrence, l'ex-policier devint taxieur clandestin, un travail qui lui servira, plus tard de couverture, pour activer au sein d'un réseau spécialisé dans le vol de véhicules et leur désassemblage en pièces pour faciliter leur vente dans plusieurs wilayas de la région Est.