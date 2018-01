MOSTAGANEM Une jeune fille libérée de ses ravisseurs à Sablettes

Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Mostaganem ont réussi dimanche à la plage des «Sablettes» à libérer une jeune fille enlevée et à arrêter trois inculpés, a-t-on appris hier de ce corps de sécurité. La jeune fille, âgée de 21 ans, en promenade avec un ami (25 ans) à la plage des «Sablettes» (10 km à l'ouest de Mostaganem), a été enlevée par trois individus (de 25 à 27 ans) et menée dans un endroit isolé, après avoir ligoté son compagnon sous la menace d'une arme blanche, qui a ensuite été jeté dans un trou au milieu de dunes de sable, a-t-on indiqué. Suite un appel téléphonique d'un citoyen sur le numéro vert 1055, les gendarmes se sont rendus sur place et ont encerclé la zone parvenant à arrêter les trois ravisseurs qui tentaient de s'enfuir. L'enquête a révélé que les trois personnes ont subtilisé à l'ami de la jeune fille un téléphone portable et une somme de 4 500 DA. Ils seront présentés devant la justice du tribunal territorialement compétent de Mostaganem, après la fin de l'enquête.