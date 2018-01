DÉFAUT DE FACTURATION La plaie ouverte du commerce national

Par Bouzid CHALABI -

Trouver les voies et moyens pour rendre obligatoire l'établissement d'une facture

L'Ugcaa estime que 80% des transactions se font sans aucune facturation et que 70 à 80% des transactions utilisent le cash comme moyen de paiement.

Le défaut de facturation, une pratique néfaste à l'économie et au consommateur, ne cesse de connaître ces dernières années une propagation grave et croissante à tel point que cette infraction aux règles du commerce est devenue d'un usage courant. Et quand bien même le ministère du Commerce a tenté d'infléchir cette tendance à travers des décrets exécutifs, cela n'a eu aucun impact sur le phénomène, ce que confirme d'ailleurs l'Union générale des commerçants et artisans algérien (Ugcaa). En effet l'Ugcca estime que 80% des transactions se font sans aucune facturation et que 70 à 80% des transactions utilisent le cash comme moyen de paiement. C'est à croire donc que le ministère de tutelle censé faire appliquer les textes de loi en vigueur s'est retrouvé dans l'incapacité de mettre fin à cette pratique ou tout au moins de faire barrage à sa propagation. Quelle en est la véritable cause? pourrait -on se demander. Selon le ministère, les agents de contrôle censés lutter contre cette infraction n'arrivent pas à accomplir leur mission du fait qu'au sein de la grande famille des commerçants, notamment ceux versés dans le commerce de gros et de détail on a trouvé le moyen de contourner la loi. Comment? L'astuce est toute simple: les commerçants usent de bons de livraison en lieu et place de la facture puisque la loi le leur permet, mais à une certaine condition. Une condition à laquelle ils ne se soumettent jamais. D'après le département de la régulation et du contrôle au ministère du Commerce, cette combine est devenue monnaie courante car la législation le permet aux commerçants.En effet la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales précise dans son aricle 11 que le bon de livraison est admis en remplacement de la facture pour les transactions commerciales répétitives et régulières de vente de produits auprès d'un même client à condition qu'une facture récapitulative mensuelle soit établie, où il est fait référence aux bons de livraison concernés.

Dès lors il est facile de déduire que nos commerçants usent et abusent de cette condition ou plutôt, faille. «Une facture récapitulative qui, en réalité, n'est jamais présentée à nos agents de contrôle sur le terrain et encore moins établie», nous a-ton appris du côté de ce département ministériel. En d'autres termes le grossiste s'approvisionne chez le producteur ou l'importateur qui lui remet uniquement un bon de livraison. Un document qu'il exhibera aux agents de contrôle ou aux élements de la gendarmerie lors d'un contrôle routier tout en étant convaincu que son bon de livraison a valeur de facture et du coup il ne sera en aucun cas inquiété par les agents ou les gendarmes. C'est pour dire que ce bon de livraison est devenu par la force des choses une facture que d'aucuns ne sauraient refuser. Ce qui revient à dire que l'article 11 a montré ses limites et du coup il devient urgent de revoir sa mouture. Et cela malgré que l'article 13 de cette même loi stipule que la facture doit être présentée par l'agent économique, qu'il soit vendeur ou acheteur, à la première réquisition des fonctionnaires habilités par la présente loi ou dans un délai fixé par l'administration concernée. Une autre brèche qui a été aussi vite mise à profit par les commerçants puisqu'il leur est facile d'avancer aux agents de contrôle que la facture leur sera établie par le fournisseur une fois la totalité de leur commande livrée. Une acrobatie que les commerçants trouvent facile à éxécuter tant ils ont toute latitude de manoeuver à leur guise. C'est pour dire que les pouvoirs publics sont appelés à prendre les décisions qui s'imposent. Chose qui demeure tout à fait indiquée car la valeur des achats non facturés qui ont fait l'objet de saisies à travers tout le territoire national durant l'exercice 2017, selon le dernier rapport du ministère du Commerce, s'élève à près de 65 miliards DA. Un montant faramineux qu'il y a tout lieu de revoir à la baisse. C'est d'autant plus à la portée car il sufirait de rendre obligatioire l'établissement d'une facture dans toute transaction commerciale et non pas la remplacer par un bon de livraison. Comme le soulignent de nombreux économistes «en exigeant une facture dans toute transaction commerciale cela peut éliminer tous les intermédiaires qui gravitent autour du circuit de la commercialisation. Ceux-ci sont en grande partie à l'origine de l'augmentation des prix sur les étals des détaillants».

Pour l'heure il s'agira de trouver les voies et moyens pour rendre obligatoire l'établissement d'une facture dans toute transaction commercaile car à défaut c'est le circuit informel qui va en profiter compte tenu du fait qu'il arrive à se maintenir grâce et en grande partie au défaut de facturation. Le mal est donc identifié, reste à trouver le remède le plus efficace.