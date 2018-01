Sidi Saïd approuve le président

Par Saïd BOUCETTA -

Abdelmadjid Sidi Saïd a commenté, hier, à partir de l'université de Batna 1, où il prenait part au 12e congrès de l'Ugta de la wilaya, la récente instruction du chef de l'Etat portant sur l'ouverture du capital des entreprises publiques. Le patron du premier syndicat du pays a apporté un soutien clair et sans nuance aux décisions présidentielles qui, a-t-il insisté, «protègent à la fois les travailleurs, l'économie et le peuple».

Cette réaction amène à croire que les trois partenaires du PPP ne voient pas l'instruction du président comme une entrave à leur action. Une action d'ailleurs assise sur le principe du dialogue que le premier syndicaliste du pays considère comme un «véritable trésor».La conviction de Sidi Saïd est que «par le dialogue, s'opère le développement fructifiant et nous avons fondé notre militantisme syndical sur le dialogue civilisé avec le gouvernement, le patronat et avec nos partenaires à tous les niveaux». C'est cela «le trésor que nous devons préserver car il permet à l'Algérie d'être forte quelles que soient les difficultés», a souligné le responsable de l'Ugta.

Pour lui, «la seule chose qui nous rassemble c'est bien la préoccupation de préserver notre grande Maison qu'est l'Algérie et de consolider les institutions de l'Etat avec en tête celle de l'institution républicaine». «Nous sommes aujourd'hui tous tenus d'oeuvrer pour trouver les solutions pour bâtir une économie forte et autonome capable d'affronter les fluctuations du marché mondial et les retombées négatives de la mondialisation, de créer des emplois pour les jeunes et de la richesse, et de préserver le pouvoir d'achat», a encore indiqué Sidi Saïd. Le discours n'a pas changé et l'attitude du secrétaire général de l'Ugta ne donne pas l'impression d'une quelconque gêne en rapport avec l'instruction du président de la République.