BENGHABRIT AUX SYNDICATS DE L'ENSEIGNEMENT "Les portes du dialogue sont ouvertes"

Par Hocine NEFFAH -

La ministre à l'écoute des doléances

La ministre de l'Education nationale Nouria Benghabrit a organisé une réunion de travail dans le cadre de la concertation et le dialogue social avec le Syndicat national autonome des enseignants du secondaire et technique (Snapest) en présence du coordinateur national de ce syndicat Meriane Meziane. Dans ce sens, la ministre de l'Education nationale a montré la voie qui doit être suivie pour juguler les crises et les conflits sociaux, dans le cadre d'un dialogue serein pour asseoir les jalons d'une concertation durable au profit du secteur de l'éducation qui a beaucoup de défis à relever, à commencer par la réforme de l'école, la révision du système pédagogique et le mettre au diapason des changements que connaît le monde sur le plan technologique et scientifique.

La rencontre bilatérale qui s'est tenue au siège de la tutelle s'est attardée sur des thèmes qui ont trait aux questions socioprofessionnelles des enseignants du secondaire et du technique et aussi les questions en rapport avec la pédagogie et des propositions dans le sillage de la rencontre qui a abordé tous les volets qui concernent le secteur de l'Education nationale.

Benghabrit se réfère à une démarche qui fait du dialogue la pierre d'achoppement dans le règlement des conflits ou dans la résolution des situations de blocage qui puissent apparaître dans le secteur sensible qu'est l'Education nationale. C'est une tradition qu'a adoptée Nouria Benghabrit pour faire éviter à l'école le cycle de grèves et le spectre de l'année blanche, comme c'était le cas avec les précédents ministres qui se sont succédé à ce poste.

Benghabrit a souligné dans ce sens que «les portes du ministère de l'Education nationale sont ouvertes aux syndicats du secteur», a-t-elle martelé.

C'est un signal fort pour les syndicats autonomes du secteur de l'enseignement pour soulever leurs doléances et revendications socioprofessionnelles et aussi des propositions quant aux questions pendantes sur le plan pédagogique et par rapport au volet qui concerne la mise à niveau de l'enseignement.

Dans un autre registre, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, en l'occurrence, a rappelé que «les postes pour les enseignants du secondaire ne sont pas suffisants pour l'année prochaine.

Le recrutement va se faire, et la priorité sera donnée aux étudiants de l'Ecole nationale supérieure de l'enseignement», rétorque-t-elle. Donc, le recrutement sera maintenu l'année prochaine en le soutenant par une rallonge budgétaire pour renforcer l'encadrement dans le secteur de l'enseignement.