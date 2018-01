SÉMINAIRE RÉGIONAL SUR LE DRAINAGE ET SON IMPACT SUR LA PRODUCTION AGRICOLE Comment faire du Sahara une vraie Californie

L'agriculture au Sud, le nouvel eldorado algérien

Les surfaces irriguées dans le Sud ont connu ces dernières années un bond spectaculaire. La superficie était de 180.000 ha en 2000, elle est passée à 360.000 ha actuellement.

Ces dernières années, le Sud algérien ce n'est pas que le pétrole et le tourisme. C'est aussi l'agriculture! La wilaya d'El Oued, en particulier, est même devenue le véritable eldorado national avec une production agricole de qualité couvrant une grande partie des besoins du pays. Mais voilà, cette «frénésie» agricole est freinée par le problème du drainage agricole. «C'est un grave obstacle qui impacte négativement les récoltes, notamment en ce qui concerne leur rendement», a souligné, hier à El Oued, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib.

C'est dans ce sens que son séminaire régional sur «le drainage et son impact sur la production agricole dans les régions sahariennes» a été organisé par son département, hier à El Oued.

Le ministre qui a donné le coup d'envoi de ce séminaire a tenu à mettre en évidence le fait que cette problématique a touché toutes les wilayas du pays, à l'instar de Béchar, Ghardaïa, Biskra et Tamanrasset. «Néanmoins, El Oued et Ouargla sont les plus touchées», a-t-il souligné lors de son allocution d'ouverture. Les terres agricoles sont endommagées.

«Ce problème de drainage endommage les terres agricoles avec la salinisation des sols, notamment ceux des oasis où une grande quantité de palmiers a été endommagée», a soutenu le ministre avant d'évoquer les raisons de ces problèmes de drainage. «C'est le résultat de beaucoup de paramètres tels que l'utilisation des eaux de façon traditionnelle et abusive.

La qualité des ces eaux chargées de sel, le problème de remontée des eaux et le manque d'entretien des réseaux d'assainissement de ces eaux», a-t-il indiqué. Hocine Necib sensibilise dans ce sens l'assistance, composée d'experts locaux, des membres de la société civile et des agriculteurs. «Le but du drainage est la protection des terres affectées par la remontée des eaux salées, la maîtrise du niveau de la nappe phréatique sous irrigation et la lutte conte la salinité en été», a-t-il expliqué. Necib insiste: «Tout dysfonctionnement dans le réseau de drainage va donc impacter négativement l'activité agricole.» Pour lui donc cette rencontre qui a lieu dans un endroit aussi symbolique que cette wilaya est de mettre en place un plan global pour la prise en charge du drainage agricole et relativiser son impact sur les récoltes.

«On vise à lancer une dynamique qui permettra d'appliquer sur le terrain les propositions qui sortiront de cette importante rencontre», assure le ministre. Necib rappelle que l'Etat donne une grande importance à l'agriculture dans le Sud et les Hauts-Plateaux. Car, selon lui, c'est par ces régions que l'Algérie arrivera à assurer sa sécurité alimentaire. «Les surfaces irriguées dans le Sud ont connu ces dernières années un bond spectaculaire. On avait 180.000 ha en 2000, on est à 360.000 ha actuellement.

El Oued s'offre la part du lion avec 106.000 ha (29%)», a mis en évidence le ministre qui tient à conclure par une note positive; «C'est cela le développement équitable entre toutes les régions du pays, comme le souhaite le chef de l'Etat Abdelaziz Bouteflika...».