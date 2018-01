BOUIRA TENSION à SOUR EL GHOZLANE

Par Abdenour MERZOUK -

Après les évènements qui ont caractérisé la journée du lundi à Chorfa et Mesdour, hier en début de soirée c'est la ville de Sour El Ghozlane qui a connu des émeutes. Vers les alentours de 15 heures, un groupe de jeunes a fermé l'accès au siège de la daïra exigeant l'affichage des listes des 350 logements sociaux.

C'est en voulant forcer le portail que les policiers sont intervenus. On dénombre un blessé parmi les forces de l'ordre et une dizaine parmi les jeunes.

Les manifestants se sont alors déplacés et ont, obstrué les voies autour de la daïra notamment l'artère principale avec des pneus et divers objets. Pour rappel la liste des logements sociaux de Sour El Ghozlane a, depuis 2017, fait l'objet d'ajournement.

L'arrivée d'un nouveau maire et sa décision d'assainir cette liste avant son affichage ne semble pas du goût de certains. «En 2016, au lendemain de la distribution des logements sociaux à Sour El-Ghozlane, on nous a parlé d'un quota pour le mois de janvier 2017, au mois de mars, l'opération a été reportée pour le mois de juin, puis décembre 2017, mais nous sommes à la mi- janvier 2018 on nous avance encore une autre date, le mois d'avril. Nous perdons espoir d'habiter un jour» affirment les protestataires.

A l'heure où nous mettons sous presse, le calme est revenu mais pour combien de temps puisque pareille situation est redondante dans cette daïra.