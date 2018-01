LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L'HOMME "L'Algérie peut mieux faire"

Par Madjid BERKANE -

Les marches pacifiques peuvent avoir lieu normalement au niveau de la capitale, pourvu que les syndicats respectent les procédures précédant l'organisation des marches ou des manifestations.

L'invitée du forum d'El Moudjahid, hier, Benzerouki Fafa Sid Lakhder, présidente du Conseil national des droits de l'homme(Cndh) a signifié que le souci majeur de son institution, désormais, est de travailler afin de regagner la catégorie «A» des pays respectueux des principes de Paris approuvés par la Commission des droits de l'homme de l'ONU depuis 1992. «La catégorie 'B'' dans laquelle figure maintenant l'Algérie, prive celle-ci de beaucoup d'avantages», a-t-elle fait savoir. L'Algérie a déjà figuré, selon Benzerouki, en 2010 dans la catégorie A.

S'exprimant en outre sur les missions du Conseil national des droits de l'homme crée au mois de mars 2017, l'invitée du forum d'El Moudjahid a indiqué que celui-ci jouit de beaucoup de prérogatives garanties par la Constitution de 2016. «Le Cndh est une institution indépendante financièrement et dans l'accomplissement de ses tâches», a-t-elle précisé. «La mission majeure du Cndh est le contrôle du respect des droits de l'homme, la proposition des lois et des suggestions à même d'améliorer et de garantir le respect des droits de l'homme», ajoute-t-elle, en soulignant qu'un rapport annuel des activités du «Cndh» est transmis au président de la République et au Parlement. Citant quelques prérogatives attribuées au Cndh, la conférencière a cité la visite des hôpitaux, des prisons, des maisons de vieillesse, des magasins. «Le Cndh est autorisé à effectuer ses visites de façon inopinée», précise-t-elle. Abordant les remarques et les suggestions notables que le Cndh aura enregistrées durant cette première année, Benzerouki a fait part de plusieurs suggestions. Parmi celles-ci, une proposition au gouvernement d'élaborer une loi organique quant à l'effet de garantir aux mères célibataires le droit d'obliger les hommes dont elles sont sûres qu'ils sont les pères de leurs enfants à faire les tests ADN.

Selon la présidente du Cndh, ce droit est sciemment bafoué actuellement par le juge qui demande à la femme de ramener d'abord l'acte de mariage. «Les mères célibataires menteuses seront sommées par le juge de payer une réparation morale pour le père incriminé», soulignera Benzerouki. Et d'indiquer «qu'en Algérie, il y a 3000 enfants qui naissent sous X chaque année». L'objectif de la satisfaction de cette doléance, selon la conférencière, est de garantir pour l'enfant un nom de famille lequel est important pour sa future vie.

Sollicitée pour s'exprimer sur l'interdiction des marches sur Alger, l'invitée d'El Moudjahid a indiqué qu'elle va demander prochainement au gouvernement d'élaborer une circulaire quant au classement des marches pacifiques. «Les marches pacifiques peuvent avoir lieu normalement au niveau de la capitale», a estimé Benzerouki Fafa Sid Lakhder, en insistant toutefois sur le respect de la procédure devant préceder l'organisation d'une marche par les syndicats. Questionnée sur l'objet de sa réception récemment pour les représentants des médecins résidents, la conférencière a expliqué qu'elle les a reçus dans le seul but de jouer le rôle de médiateur entre eux et la tutelle quant à l'effet de renouer ensemble avec le dialogue. «La médiation entre les parties est aussi l'une des missions du Cndh», fera-t-elle observer. Répondant par ailleurs sur la question de la réaction du Cndh par rapport au décès récemment d'un jeune Algérien migrant dans une cellule en Espagne, Benzerouki a fait savoir que son institution a contacté l'ambassade d'Algérie en Espagne et le ministère des Affaires étrangères et incessamment elle va contacter son homologue espagnol pour avoir sa version.

«Nous attendons de disposer davantage de preuves pour écrire à notre homologue espagnol», a-t-elle souligné, en précisant que les autorités judiciaires algériennes ont ouvert une enquête dans ce sens.

Par ailleurs et en répondant sur une autre question en rapport avec le non- respect des services de sécurité algériennes (police et gendarmerie) pour la procédure de la garde à vue, la présidente du Cndh a indiqué que son institution veillera désormais sur le respect scrupuleux des droits de la personne mise en garde à vue, à savoir le non- dépassement des 48 h, le droit de contacter son avocat et sa famille, ainsi que le droit à un examen médical. Selon Benzerouki, les droits de la personne mise en garde à vue sont garantis par la Constitution. Et à la conférencière d'appeler toutes les personnes et les familles des personnes victimes des abus dans ce sens à s'adresser à son institution.

Continuant en outre dans le même cadre d'idées, la présidente du Cndh a indiqué en réponse sur l'absence des associations défendant les droits de l'homme en Algérie, que bientôt elle interpellera le gouvernement par rapport à cette question.

L'invitée d'El Moudjahid a saisi d'ailleurs l'occasion pour s'adresser à toute personne ou association s'occupant de la défense des droits de l'homme, de s'adresser à son siège ou aux délégations régionales de ce dernier à travers les wilayas, afin d'exposer leurs soucis. Et de déclarer que le Cndh va même recruter des correspondants locaux au niveau des wilayas non- couvertes par des délégations du Cndh, à l'effet de le saisir en cas de dépassement ou non- respect des droits de l'homme. Interrogée en outre sur les propositions du Cndh au sujet du phénomène de kidnapping des enfants, de la Baleine bleue, le phénomène de harraga, le chômage, Benzerouki a souligné que le gouvernement a prévu des mécanismes pour solutionner tous ces phénomènes. Et d'avouer que les imperfections dans la prise en charge sociale existe dans tous les pays du monde. Le Cndh déplore bien entendu les décisions irréfléchies des jeunes Algériens, a conclu l'invitée d'El Moudjahid.