DÉMANTÈLEMENT D'UN RÉSEAU INTERNATIONAL Un kg d'or et 800 g d'argent saisis à Annaba

Par Wahida BAHRI -

La perquisition opérée par les éléments de la gendarmerie dans cet atelier de transformation clandestine de bijoux, s'est soldée par la découverte et la saisie de 1 kilogramme d'or, 800 grammes de bijoux en argent, d'importantes sommes d'argent en dinars et en devises.

Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Annaba, sont parvenus à mettre fin à l'activité d'un réseau international de trafic de métal jaune et blanc, selon un communiqué, émanant de ce corps militaire. Aux termes du document dont nous détenons une copie, l'activité de ce réseau national, s'étend de l'Algérie jusqu'à d'autres pays étrangers, en passant par la Tunisie.

Les précisions des données ont permis aux services de sécurité, d'engager des investigations, en prenant en filature les mis en cause dans ce trafic transfrontalier, pour les surprendre, en flagrant délit, trois trafiquants, en pleine opération de transformation du précieux métal jaune. Un trafic qui s'effectue non seulement dans un local commercial ne portant aucune plaque indiquant la nature du commerce, bijouterie en l'occurrence, mais surtout sans autorisation.

La perquisition opérée, par les éléments de la gendarmerie, dans cet atelier de transformation clandestine de bijoux, s'est soldée par la découverte et la saisie de 1 kilogramme d'or, 800 grammes de bijoux en argent, d'importantes sommes d'argent en dinars algériens et en devises de différents pays. Selon le même communiqué il a également été saisi un lot d'équipements utilisés par les trafiquants dans la fonte et la transformation des bijoux en lingots d'or ainsi qu'un véhicule. Ce dernier, passé au peigne fin par les éléments de la gendarmerie, a donné lieu à la découverte d'une quantité considérable de bijoux non poinçonnés, dissimulés dans ses parties intérieures. La présence de cet or dans le véhicule, était destinée à la commercialisation en dehors de la wilaya, devait préciser le document. Soumis aux mesures d'usage, l'interrogatoire en l'occurrence, les trois trafiquants, âgés entre 31 et 40 ans et récidives de leur statut social, ont, été déférés par-devant le magistrat instructeur, près le tribunal de Annaba, qui a ordonné leur placement sous mandat de dépôt. Par ailleurs, et selon une source proche du dossier, bien que les trois trafiquants n'aient rien avoué sur d'éventuels complices, il n'en demeure pas moins que les services de sécurité, convaincus de leur appartenance à un réseau international de trafiquants, vont pousser un peu plus l'enquête. Selon certaines indiscrétions, le métal précieux aboutissant de l'autre côté de la frontière, via la Tunisie, ne peut, à défaut du déplacement de trafiquants algériens, dans les pays récepteurs, qu'être accompli par des intermédiaires activant au sein de réseaux internationaux. En effet, des bijoux transformés en lingots trouvent acheteur dans plusieurs pays étrangers, en Tunisie notamment où, l'or algérien, qui est de 22 carats, s'avère très convoité dans le marché tunisien. Situation imprégnée de désagrément à plus d'un égard, quand l'on considère la baisse du pouvoir d'achat des populations, occasionnée par la hausse des prix, notamment pour les familles nombreuses, obligées de joindre les deux bouts.

Ces familles sont de plus en plus contraintes de recourir à la vente de pièces de bijoux sur le marché noir. Ce dernier, en plein essor, à la faveur d'indélicats joailliers et trafiquants, qui, sans scrupules, n'hésitent pas à en tirer profit, au détriment de l'économie nationale. La fuite des capitaux et les fraudes fiscales sont les formes les plus répandues dans l'atteinte au Trésor public.

C'est dans cette optique ayant trait à la protection de l'économie nationale que les services de sécurité, la Gendarmerie nationale entre autres, ne ménagent aucun effort pour, lutter contre les réseaux de trafiquants, tel ce cas de figure.