DES CITOYENS ONT BARRÉ LA RN 12 HIER Des milliers d'automobilistes bloqués à Tizi Ouzou

Par Aomar MOHELLEBI -

Des centaines de familles ont souffert le martyre

Ils ont dû endurer un véritable calvaire car ils ont été pris en sandwich en pleine autoroute sans avoir la possibilité de rebrousser chemin.

La route nationale reliant Tizi Ouzou à Azazga, à Béjaïa et à plusieurs autres daïras de la même wilaya a été bloquée, hier mardi, par les citoyens du village Chamlal. Un village situé sur la route reliant le chef-lieu de wilaya vers Azazga, à quelque quatre kilomètres à l'est de la ville des Genêts (près de Oued Aïssi). Il était environ 8 heures, quand les jeunes habitants du village Chamlal ont décidé d'investir la rue pour observer cette action de protestation.

Les raisons de la colère auraient un lien avec l'arrestation de quelques jeunes du village alors, que, selon les protestataires, il n'y aurait pas de preuve contre les personnes en question.

On croit savoir que les protestataires ont choisi ce mardi pour sortir dans la rue car cette journée a coïncidé avec la tenue du procès des citoyens du village Chamlal dont on ignore la teneur de l'affaire dans laquelle ils seraient incriminés. Jusqu'à hier en fin de journée, c'est la seule version que nous avons pu obtenir concernant les raisons ayant motivé cette action de protestation. Les manifestants ont mis le feu à plusieurs pneus dont ils se sont servis pour obstruer la RN 12, qui est la rue principale la plus importante de la wilaya puisqu'elle est le passage pour les automobilistes de nombreuses daïras comme: Azeffoun, Fréha, Azazga, Bouzeguene, Illoula Oumalou, Larbaâ Nath Irathen, Ain El Hammam, Ath Yanni, Ouacif, Ouadhia, Mekla... En plus bien sûr des automobilistes en provenance ou allant vers la wilaya de Béjaïa, par Adekkar-Azazga.

Les automobilistes, qui étaient des milliers, ont dû endurer un véritable calvaire car ils ont été pris en sandwich en pleine autoroute sans avoir la possibilité de rebrousser chemin. Heureusement que les services de la Gendarmerie nationale sont vite intervenus pour dresser des barrages dans plusieurs carrefours afin d'informer préalablement les automobilistes du blocage de l'autoroute dans les deux sens.

Une mesure qui a permis aux milliers d'automobilistes de ne pas se retrouver coincés dans un sens ou un autre de l'autoroute sans pouvoir ni continuer leur route ni faire demi-tour. Afin de rejoindre la ville de Tizi Ouzou, les automobilistes ont été contraints d'emprunter de longs détours notamment par Tamda, puis traverser la route de Ouaguenoun jusqu'à la Rocade-Nord ou le lieu-dit «Le pont de Bougie», avant de pouvoir avoir accès à la ville de Tizi Ouzou. Mais ce trajet de moins de 25 kilomètres ne pouvait se faire en moins de quatre heures compte tenu du nombre impressionnant de voitures et de bus dont les conducteurs ont choisi de passer par la route Tizi Ouzou-Ouaguenoun, qui n'a pas l'habitude d'accueillir autant de véhicules en même temps. Les citoyens qui avaient des urgences dans la ville de Tizi Ouzou ou ailleurs, comme dans la capitale, n'avaient aucun autre choix que de capituler devant la réalité du terrain. Quant aux citoyens ayant pris des bus pour se rendre dans la ville de Tizi Ouzou dans la matinée, ils ont fait le choix de quitter les bus les transportant juste avant l'endroit où la route a été barricadée et de poursuivre leur chemin à pied. Lors de notre arrivée sur les lieux, nous avons d'ailleurs croisé des centaines de personnes en train de marcher à pied pour aller vers Tizi Ouzou.

Idem pour les étudiantes et les étudiants qui résident dans les cités universitaires de Tamda et qui suivent leur scolarité dans les différents campus universitaires du centre-ville à Hasnaoua. Il y a lieu de noter qu'en milieu d'après-midi, les manifestants ont décidé de mettre un terme à leur action de protestation, suite, semble-t-il à des contacts avec des responsables leur ayant promis de prendre en charge leurs doléances et d'ouvrir avec eux les portes du dialogue. Quant aux forces de sécurité, elles se sont limitées à intervenir pour aider et assister les automobilistes dans cet énième désagrément occasionné par ce genre d'actions de protestation qui pénalisent à chaque fois les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou et ceux des wilayas limitrophes.