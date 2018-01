GAÏD SALAH, LORS DE SON ALLOCUTION À LA QUATRIÈME RÉGION MILITAIRE "L'ALN une valeur référentielle pour l'ANP"

Par Ikram GHIOUA -

Le général de corps d'armée, Gaïd Salah passant en revue les troupes de l'ANP

Tous les grands pas de développement parcourus par l'Armée nationale populaire dans les différents domaines, sont sources de fierté, voire d'honneur.

Entamant la quatrième journée de visite à la 4e Région militaire, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, «a tenu une réunion de travail avec le commandement, l'état-major de la Région, les commandants des unités et les responsables des différents services de sécurité», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Après avoir suivi un exposé global portant sur la situation de la région, le vice-ministre de la Défense nationale, ajoute la même source a rappelé «l'importance vitale que revêt cette région, ainsi que le rôle capital joué par ses unités mobilisées le long de la bande frontalière de la zone de compétence, dans la sécurisation du pays de tous les dangers et toutes les menaces».

Dans son intervention en la circonstance, l'hôte de Ouargla souligne: «Partant de cette éthique professionnelle irréprochable, qui remonte jusqu'à notre histoire nationale, il devient incohérent d'évoquer les qualités et les exploits de l'Armée nationale populaire sans revenir à ses racines l'Armée de Libération nationale. Il est pareillement insensé pour nous, d'emprunter la voie du professionnalisme, d'en tracer les limites, d'en visualiser l'envergure et d'y accrocher les finalités, sans nous référer à notre capital de valeurs en tant que repère et fondement». Pour le chef d'Etat-major de l'ANP «ce repère, où l'Armée de Libération nationale s'y place comme noyau central et en tant que pierre angulaire, constitue un modèle à suivre, pour lequel nous continuerons, avec l'aide d'Allah le Tout-Puissant, et grâce au soutien et l'appui indéfectibles dont on jouit à en suivre le chemin, mettant à profit tout ce que le progrès technologique peut nous offrir, arborant les nobles valeurs de Novembre, et s'ouvrant sur des horizons nouveaux, à la quête de davantage de puissance et de capacités».

Le général de corps d'armée a affirmé que «tous les grands pas de développement parcourus par l'Armée nationale populaire dans les différents domaines, sont sources de fierté, voire d'honneur, ce sont des étapes franchies grâce à une persévérance tenace et une ferme résolution, ayant influencé positivement le progrès continu du professionnalisme des éléments militaires de toutes les catégories, et le degré de la disponibilité opérationnelle et de combat atteint, ainsi que la grande compétence dans l'accomplissement des missions assignées, qui caractérise nos Forces armées dans toutes leurs composantes». Le vice- ministre de la Défense nationale avait la veille, rappelé le MDN, «poursuivi, l'inspection de quelques unités du Secteur militaire de Biskra, où il avait examiné à l'entame le degré d'exécution du plan de développement de la Base aérienne de Biskra, et avait visité ses différentes infrastructures, équipements et grands moyens.

Et compte tenu de l'intérêt particulier qu'il accorde au développement et à la modernisation des capacités de nos Forces aériennes». Ce fut l'occasion pour lui, «d' exhorter l'ensemble des concernés à accélérer la cadence de l'exécution de tous les programmes dans les délais impartis, ainsi qu'au strict respect des impératifs et des exigences d'une préparation au combat réussie et efficace dans tous ses aspects, ses formes et spécialités, et au bon emploi des équipements et armements modernes dont disposent aujourd'hui nos Forces aériennes dans toutes leurs composantes».

Rappelons que le général de corps d'armée a inauguré un complexe administratif regroupant les services financiers des directions régionales de l'administration et des finances. Ce complexe qui a été réalisé dans les délais prévus, assure aux cadres et aux personnels un cadre de travail adéquat.