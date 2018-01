BRAQUAGE À L'AGENCE POSTALE DE TIMIZART 4 milliards de centimes volés

Par Kamel BOUDJADI -

Le braqueur n'a eu aucune difficulté à commettre son méfait

Le vol rappelle des souvenirs très douloureux qui remontent aux années 1990 et au début des années 2000.

Le bureau de poste du chef-lieu de la commune de Timizart, à une trentaine de km au nord-est de la ville de Tizi Ouzou, a été dévalisé hier en plein jour par un individu armé. Selon des témoins, le braqueur était encagoulé et armé d'un pistolet automatique lorsqu'il a fait irruption au bureau de poste. L'encaisseur a été obligé de vider le coffre et de remettre ce qu'il contenait. La somme d'argent prise avoisinerait les quatre milliards de centimes. Une fois son forfait accompli, le voleur a pris la fuite dans une direction que lui seul peut connaître. Sur place, les citoyens ont été d'abord abasourdis par la facilité avec laquelle le braqueur a mis son acte à exécution. Personne n'aurait imaginé un tel acte en plein jour sur une place aussi fréquentée. Des citoyens qui commentaient l'incident hier faisaient remarquer que les braqueurs qui ont sévi ces dernières années à travers la wilaya ne choisissaient pas fortuitement les périodes. Bien au contraire. Selon toute vraisemblance, le choix de la journée d'hier était mûrement réfléchi car l'auteur savait que les guichets des postes étaient, en cette période du mois, bien fournis en espèces. Les pensions des ayants droit comme les veuves de chouhada sont payées le 15 de chaque mois.

Ainsi donc, le vol d'hier à Timizart rappelle des souvenirs très douloureux qui remontent aux années 1990 et au début des années 2 000. A cette période, l'insécurité qui régnait touchait également les bureaux de poste qui se trouvaient dans les villages et les communes éloignés du chef-lieu. Les attaques contre ces agences se sont multipliées au point où les pouvoirs publics ont été contraints de fermer une trentaine d'entre elles. Elles ne seront rouvertes que vers la seconde moitié de la décennie actuelle. Il est à noter également que durant cette période le terrorisme a pratiquement isolé ces régions des chefs-lieux sécurisées par les forces de sécurité. Ces zones étaient une proie facile pour les différentes formes de banditisme. La décennie 2000 qui a suivi a également été marquée par le repli des forces de sécurité. Beaucoup de communes étaient restées sans brigades de gendarmerie. Encore une fois, le banditisme allait sévir en toute impunité. Certaines régions allaient connaître les affres des kidnappings qui visaient les commerçants et les entrepreneurs ainsi que leurs enfants. La situation d'insécurité allait se poursuivre jusqu'à ces dernières années où le redéploiement des forces de sécurité et de la police allait pousser ces réseaux du crime organisé jusqu'à leurs derniers retranchements.

A noter enfin, que le braquage d'hier à Timizart ressemble, par le mode d'action utilisé, à celui qui a visé le bureau de poste du chef-lieu de la commune de Boudjima. L'acte a été perpétré par un individu armé et encagoulé qui est descendu de son véhicule tout de go et fait irruption dans le bureau de poste et sommé le caissier de lui remettre l'argent. Les personnes présentes ont vu les scènes dignes d'un film policier des années 1970.