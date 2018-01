GMI PARTENAIRE DE HYUNDAI Du lourd à Batna

Par Notre envoyé spécial Salim BENALIA -

A Batna le site devient La Mecque du recrutement

Le taux d'intégration de 40 ou 50% sera atteint non en brassant large, mais en se concentrant sur un seul produit, lequel sera un tremplin pour s'orienter vers d'autres objectifs à venir.

Partenaire du quatrième constructeur mondial, Hyundai, Global Motors Inudustrie, GMI, est un groupe industriel dont le site de production automobile est implanté dans la capitale des Aurès. A Batna le site devient La Mecque du recrutement. Dès les premières heures de la journée, des citoyens de tous âges, notamment les jeunes diplômes affluent au premier poste de l'entreprise afin de déposer leurs CV, en vue d'obtenir un emploi dans cette unité qui promet de fournir au pays et même à l'Afrique des véhicules utilitaires.

Dans l'antre de ce centre de production de véhicules portant un badge de la marque sud-coréenne, l'on opère déjà sur les lignes de production, notamment celle du modèle phare HD 65, un camion dont les variantes vont de 3,5 à 8 tonnes. Le froid sec de la région ne dissuade pas les éléments en poste d'entamer le montage dès les premières lueurs du jour. Un immense hangar muni d'outils de production permet aux ouvriers de mettre sur roues quelque 20 camions en 24 heures. Ici la formule consiste à mixer automatisme et travail manuel. Un convoyeur à rouleau transfère les pièces qui sont réceptionnées et garnissent au fil des étapes le châssis du véhicule. L'ultime stade consiste à vérifier les niveaux d'huile et la pièce moteur. Aussi, la mécanique bat son plein dans l'atelier où le confort des équipes est assuré, particulièrement par des sources de chaleur qui permettent de maintenir une température agréable à l'intérieur de l'immense espace d'assemblage. Rappelons qu'en marge de notre visite de l'usine, l'Algérien GMI a signé un contrat de partenariat avec le géant sud-coréen Hyundaï Motor Corporation HMC. Le paraphe de ce joint-venture que l'on qualifie de déterminant, obéit à la règle des 49/51%. L'évènement a eu lieu au siège de GMI à Batna. Kemmar Hacène et Donho Choi, respectivement directeur du pôle industriel du groupe algérien, et représentant de HMC ont procédé à la signature de ce contrat en présence du Wali de Batna, Abdelkhalek Siouda, des cadres du ministère de l'Industrie et des Mines ainsi que des représentants de la direction de l'emploi et ceux de la direction de la formation professionnelle de la wilaya de Batna. Dans ce projet inédit, HMC pèse de tout son poids aux côtés de son partenaire algérien en vue d'opérer un transfert massif de technologie, avec à la clé un taux d'intégration de plus de 40%, voire 50% dès le démarrage.

Ce taux ambitieux est annoncé avec assurance par le premier responsable du Groupe industriel algérien Salem Souiki. Ce dernier ainsi que le staff managérial de l'entreprise expliquent que ce seuil d'intégration sera atteint grâce à la mise en place in situ d'un centre de recherche et de développement R&D. Il sera exclusivement dédié à la recherche dans le domaine de l'automobile et le transfert de technologie. «C'est dire la valeur ajoutée de ce partenariat lequel charriera de nombreux bénéfices à la région. Ce modèle économique novateur auquel sont accordées des facilités administratives, bénéficie de l'appui total des autorités publiques.» précise Siouda, premier responsable du pôle industriel de GMI. Aussi, l'on presse les entrepreneurs, notamment dans la pièce de rechange et la sous-traitance, de présenter leurs dossiers à la commission d'investissement de wilaya. Une assiette foncière de 45 hectares est ainsi offerte aux prétendants à la filière de la sous-traitance qui figure en bonne place dans le projet ambitieux initié par GMI et HMC. Pour mieux dissiper les doutes, l'on apprend de source proche de ce projet que le taux d'intégration de 40 ou 50% sera atteint non en brassant large, mais en se concentrant sur un seul produit, lequel sera un tremplin pour s'orienter vers d'autres objectifs à venir. L'on cite en l'occurrence le bus County fabriqué à Batna et dont les premières livraisons ont déjà été effectuées. «Nous marquons un grand événement et annonçons les premières livraisons du bus County fabriqué à Batna et dont les clés ont été remises à son premier client», a indiqué Salem Souiki, Directeur Général, et de souligner: «Cette remise des clés traduit la fierté d'entretenir le lien entre le client algérien, le producteur national et le produit fabriqué localement en Algérie.» Le County appartient donc à la catégorie des autobus de 30 places assises. Il embarque une motorisation diesel de 4 cylindres en ligne. Ce véhicule tout confort, arbore un design futuriste et son intérieur est baigné de lumière. Pour une plus grande maniabilité, il est muni de rétroviseurs d'accostage alors que pour la sécurité du freinage, l'on recense un système d'ABS intégré, avec des roues arrière jumelées. Pour l'autonomie, la capacité du réservoir est de 95 litres. Pour les grandes expéditions, il est prévu un porte-bagages extérieur. Ce bus est commercialisé à 7 millions de DA. Interpellé sur le taux d'intégration atteint via ce produit, Souiki annonce que l'objectif des 50% d'intégration de ce produit en particulier sera atteint d'ici le mois de mai 2018. «Nous pourrons alors nous positionner avantageusement sur le marché avec un rapport qualité/prix irréprochable», indique-t-il en ajoutant: «La machine est déjà lancée. Nous sommes bien avancés et donnons rendez-vous au mois de mai prochain pour annoncer ces 50% de taux d'intégration atteints», déclare-t-il en poursuivant: «Nous avons signé une convention pour le recrutement de 2 500 employés à l'usine sur le site de production à Batna; le projet est une valeur ajoutée incontestable pour la région et pour l'Algérie.»