23 CAS DE GRIPPE SAISONNIÈRE COMPLIQUÉE ENREGISTRÉS DEPUIS LE DÉBUT DE SAISON Neuf décès enregistrés

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (Msprh) a signalé, dernièrement, le décès de neuf personnes des suites de complications liées à la grippe saisonnière. Les neuf personnes décédées étaient soit des femmes enceintes soit majoritairement des personnes souffrant d'une maladie chronique, et aucune n'avait été vaccinée contre la grippe saisonnière, a-t-on ajouté, signalant l'enregistrement, depuis le début de la saison hivernale, de 23 cas de grippe saisonnière de forme compliquée. A Blida, trois décès ont été enregistrés depuis octobre dernier des suites de complications liées à la grippe saisonnière, a déclaré hier le directeur de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de la wilaya, cité par l'APS. Selon Mohamed Djemai, il s'agit de deux personnes originaires de Médéa, arrivées à Blida dans «un état critique», au moment où la 3ème victime est issue de Ouled Aïche, a-t-il précisé, signalant qu'aucune des trois personnes décédées, toutes atteintes de maladies chroniques, n'a été vaccinée contre la grippe saisonnière. Le responsable a fait part, au titre des mesures prises pour une prise en charge idoine des malades de la grippe saisonnière, de l'affectation, à leur profit, de salles isolées au niveau du CHU Frantz Fanon et de l'hôpital Brahim- Tirichine ex-Faubourg, jusqu'à leur rétablissement total.