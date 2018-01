ANEM Plus de 450 000 placements en 2017

Plus de 450 000 placements dans le monde du travail ont été effectués par l'Agence nationale de l'emploi (Anem) durant l'année 2017, dont plus de 88% dans le secteur économique, a annoncé hier à Alger, le directeur général de cet organisme, Mohamed Tahar Chalal.

Le même responsable a précisé que sur les 398 749 placements effectués dans le secteur économique, 350 867 ont été réalisés dans le cadre du placement classique, 32 664 dans le cadre du contrat de travail aidé (CTA) et 15 182 autres réalisés par des organismes privés agréés de placements (Opap), au nombre de 25.

Chalal a ajouté que seulement 36 placements directs ont été effectués par des entreprises sans passer par le réseau de l'Anem, expliquant que ce type de placement direct est une «mesure exceptionnelle» permettant aux entreprises en quête de profils précis d'y recourir, tout en informant, toutefois, l'Anem.

D'autre part, il a souligné que sur l'ensemble des placements réalisés dans le secteur économique, 79% ont été effectués dans le secteur privé alors que 21% l'ont été dans le secteur public.