BÉJAÏA Près de 13.000 emplois créés par l'Anem et l'Ansej

Par Arezki SLIMANI -

Les deux organismes relevant du dispositif de création d'emploi continuent à alimenter le marché du travail à Béjaïa.

Dans leurs derniers bilans chiffrés, ces deux organismes ont fait part de leurs activités durant toute l'année 2017. Ainsi, 12 726 demandeurs d'emploi ont été placés l'année dernière par l'Anem, selon un bilan présenté par l'Agence de wilaya de l'emploi de Béjaïa.

Dans le détail, il s'agit de 980 en Contrat de travail aidé, 1071 en Daip et 11 026 en classique. «Ces placements sont répartis à 37,3% secteur industrie, 29,3% secteur bâtiment, 20,8% secteur service, 11,3 secteurs de commerce et de 1,3% secteur d'agriculture», précise Belaggoun Rochdi, le directeur de l'agence de Béjaïa. Par ailleurs, le même organisme a prévu 479 ateliers aux techniques de recherche d'emploi, la rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation, auxquels ont participé 163 demandeurs d'emploi.

203 demandeurs d'emploi ont participé à une simulation d'entretien d'embauche où pas moins de 113 demandeurs d'emploi en ont bénéficié.

Pour sa part, l'Ansej a financé 157 projets depuis janvier avec au bout la création de 448 postes d'emploi directs. Selon un rapport qui nous a été transmis, l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (Ansej) ces projets ont permis, selon ce même responsable, la création de 448 postes d'emploi directs. Le secteur des prestations de services occupe la première place en termes de projets financés avec 58 projets.

Il est suivi par le secteur du bâtiment et les travaux publics, l'hydraulique avec 41 projets, l'industrie et maintenance (23), professions libérales (21), la pêche et l'agriculture (10) et l'artisanat (4). Pour les professions libérales, l'Ansej a financé notamment la création de cabinets médicaux et bureaux d'architectes.

Ces 157 projets ont coûté 915 millions DA, dont 60 millions relèvent de l'investissement de l'Ansej. Le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a, apprend-on, pris des dispositions favorables au profit des promoteurs en difficultés de remboursement de leurs crédits à temps. Les jeunes promoteurs ayant bénéficié de crédits avant mars 2011 sont concernés par une opération de rééchelonnement des crédits jusqu'au 30 juin 2018.

Une mesure supprime également les pénalités de retard dans le remboursement des crédits octroyés.

Quelque 250 promoteurs ont sollicité un rééchelonnement de leurs dettes. Les dossiers d'une vingtaine d'entre eux ont, à cet effet, été déjà transmis aux banques.

A souligner que des dizaines de jeunes promoteurs des entreprises créées dans le cadre des dispositifs étatiques d'aide à la création d'emploi (Angem, Cnac et Ansej) ont protesté récemment devant le siège de la Cnac contre «les poursuites judiciaires» entreprises à leur encontre.