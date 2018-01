RND Ouyahia réunit ses troupes aujourd'hui

Par Nadia BENAKLI -

Un moment très attendu. Le conseil national du RND qui se tiendra aujourd'hui et demain à Zéralda capte tous les regards. Bien qu'il s'agisse d'une session ordinaire sans enjeu, le contexte actuel lui donne toute l'importance pour se hisser à un événement politique de premier plan. L'emballement de l'actualité gouvernementale de ces derniers jours a mis le secrétaire général du RND, sous sa casquette de Premier ministre, sous les feux de la rampe. Aujourd'hui, l'homme se devra de donner des éclaircissements aux cadres de son parti. Que dira donc Ahmed Ouyahia? C'est la question qui taraude plus d'un. La classe politique et les observateurs de la scène nationale guettent la moindre parole pour compléter le puzzle. Le secrétaire général du parti va maintenir le suspense le temps d'un week-end. Ahmed Ouyahia aura, sans doute, à s'exprimer sur cette actualité lors de la conférence de presse qu'il animera comme d'habitude à l'issue du conseil national, ce samedi, au siège de son parti. Vieux routier de la politique, il saura, sans doute, convaincre en dissipant tout malentendu. Rompu à ce genre de situation, l'homme va donner une autre version des faits en balayant du revers de la main toutes les interprétations faites par les uns et les autres. «A mon avis, ce n'est pas une lecture négative. Il est tout à fait normal que le président veille davantage à la gestion des dossiers les plus sensibles», affirme un cadre du parti qui rappelle que «la source autorisée» citée par l'agence algérienne de presse a démontré qu'il ne s'agit guère d'une remise en cause.

La même source assure que le Premier ministre applique à la lettre le programme du président et c'est tout à fait normal qu'il y ait de nouvelles directives de la part du président qui est le premier magistrat du pays. «Il n'est pas à sa première expérience dans la gestion des affaires de l'Etat», soutient ce cadre du parti qui reste confiant que les rumeurs qui circulent ne sont que de l'intox. «La preuve que le Premier ministre qu'on annonce partant est désigné par le président de la République pour le représenter au sommet de l'Union africaine», avance notre source en guise d'appuyer ses arguments.

Ce qui est certain, le secrétaire général du RND sortira aguerri de cette tempête qui cible sa personne. D'ailleurs, lors de sa dernière réunion avec ses cadres, le patron du parti s'est montré imperturbable par la tenue d'une rencontre avec le patronat et l'Ugta au siège du FLN. Ahmed Ouyahia ne va pas donc rentrer dans la polémique.Les déclarations multipliées par le secrétaire général du FLN durant les trois derniers mois sont des messages clairs visant à fausser les calculs du commis de l'Etat qui tient coûte que coûte à son projet politique. «Le FLN aura son candidat», «Le président sera issu du FLN», «l'année 2019 sera celle du FLN», réitérait Ould Abbès à chaque sortie médiatique. Ce qui n'est pas fortuit. Par ailleurs lors de ce conseil national, le parti se penchera sur l'évaluation des résultats de l'élection locale. Comme il va dégager une feuille de route à mener au courant de l'année 2018 sur le plan organique. Selon des sources, la direction compte même introduire quelques changements au niveau de certaines structures locales. Le conseil national sera sanctionné par une déclaration de politique qui mettra la lumière sur la situation politique et économique du pays, sur les défis à relever et les missions qui seront engagées sur le plan organique. Le RND va réitérer, comme d'habitude, son soutien et son attachement au programme du président tout en contribuant à son application à la lettre.