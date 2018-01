CONFÉRENCE-EXPOSITION SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN ALGÉRIE Le ministre de l'Energie donne le coup de starter

Par Walid AÏT SAÏD -

C'est finalement le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, qui a donné le coup d'envoi des travaux de la première conférence-exposition sur la réussite de la transition énergétique en Algérie qui se tient à la Safex d'Alger depuis hier et ce jusqu'à demain.

En effet, alors que tout le monde attendait le Premier ministre, annoncé comme «guest-star» de cet important événement organisé du 17 au 19 janvier par le Forum des chefs d'entreprise (FCE), Sonatrach et Sonelgaz, Ahmed Ouyahia n'était pas de la partie. C'est donc son ministre de l'Energie qui a pris le relais, accompagné d'une importante délégation ministérielle dont le ministre de l'Industrie et des Mines Youcef Yousfi, le ministre des Finances Abderahmane Raouïa et la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati. Il y avait également le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta) et bien évidemment les initiateurs de cette conférence-exposition, le président du Forum des chefs d'entreprise Ali Haddad et les P-DG de la Sonatrach et Sonelgaz, respectivement Abdelmoumen Ould Kaddour et Mohamed Arkab.

Il y avait aussi d'anciens ministres venus se rappeler le bon vieux temps à l'instar de l'ex-ministre de l'Agriculture, Abdesslam Chelgham, l'ex-ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf ou encore celui des Transports et des Travaux publics Boudjema Talai. Mais il y avait surtout des chefs d'entreprise et des experts locaux venus assister à cette rencontre qui a pour principe de tracer l'avenir économique de l'Algérie. D'ailleurs, rien que le thème fait rêver: «La stratégie nationale des énergies renouvelables à l'horizon 2030.» Ils étaient donc nombreux à écouter attentivement les panels programmés qui ont été animés par des sommités du domaine, à l'exemple de julien Pouget, président de Total Solar (France)ou encore Luca Cosentino, senior exécutif vice- président ENI-Transition énergétique (Italie).

Durant cette conférence, les participants vont tenter de répondre à plusieurs questions: comment concilier dans un premier temps les besoins croissants du marché interne avec les engagements de l'Algérie en matière de production commerciale destinée à l'exportation? Faut-il continuer à exporter les hydrocarbures à l'état brut ou doit-on encourager le développement d'une industrie de la transformation? Comment doter l'Algérie d'une industrie nationale de production de biens et de services dans le secteur de l'énergie et comment encourager l'innovation et la formation dans ce domaine?

D'autre part, il sera question d'esquisser l'ébauche d'une feuille de route pour réussir la transition énergétique et la naissance de capacités nationales d'innovation, de production, de maintenance et de services créateurs d'emplois nouveaux et durables et de richesse. En marge de cette conférence, une exposition est également organisée et regroupe plus d'une cinquantaine d'entreprises et de prestataires de service activant dans le secteur de l'énergie. L'avenir énergétique de l'Algérie passe donc par la Safex...