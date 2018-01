GESTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES L'Etat veut "armer" les maires

Par Saïd BOUCETTA -

Il y est question de démocratie participative, de rôle économique des Assemblées populaires communales et de wilayas

Le texte défriche le terrain de la fiscalité et donne de nouvelles manettes aux maires et surtout ouvre d'intéressantes pistes pour le financement des collectivités locales.

Le Centre international des conférence sera aujourd'hui, le théâtre de la grand-messe de la République. le ministre de l'Intérieur y recevra les représentants de l'ensemble des élus des 48 wilayas du pays. Premier grand rassemblement des autorités locales depuis la dernière élection présidentielle, la rencontre prend toute son importance, lorsqu'on sait que le département de Nour-Eddine Bedoui planche sur un ambitieux texte législatif, dont l'objectif primordial consiste à donner plus de prérogatives aux élus de la République. Le texte attendu par l'ensemble de la collectivité nationale vient donner du sens au dernier amendement de la Constitution. Il y est question de démocratie participative, de rôle économique des Assemblées populaires communales et de wilayas, bref, une autre dimension que l'Administration algérienne ne connaît pas encore. La rencontre d'aujourd'hui vise justement à préparer les élus à l'avènement d'une nouvelle ère où le citoyen aura sa vraie place dans la cité. Il n'est pas dit que tout ira pour le mieux, mais les cadres du ministère de l'Intérieur planchent sur l'avant-projet de loi portant Code des collectivités locales. Le texte défriche le terrain de la fiscalité et donne de nouvelles manettes aux maires et surtout ouvre d'intéressantes pistes pour le financements des collectivités locales. Le but affiché de la démarche est de «booster le développement économique local et réduire leur dépendance du budget de l'Etat», assure-t-on de source proche du dossier, interrogé par L'APS.

Le financement local sera au coeur de la rencontre d'aujourd'hui. Même s'il est humainement impossible de faire le tour de la question, les élus auront déjà un premier aperçu de ce qu'il est prévu dans le texte de loi. Il reste que l'impôt local est une «mosaïque de 25 impôts et taxes, le rendement de la majorité des impôts profitant aux communes reste insignifiant alors que la structure fiscale favorise fréquemment les régions industrielles ou commerciales», rappelle-t-on.

Dans sa configuration actuelle, la fiscalité locale est assurée par la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) à hauteur de 58%. La baisse de celle-ci dans la loi de finances 2017 a amputé le budget des communes d'une ressource importante qu'elle ne peut raisonnablement compléter avec les autres impôts, à l'image de la TVA qui contribue à hauteur de 35% dans le budget des collectivités, au moment où les autres impôts ne représentent que 4% de la fiscalité locale.

Cette architecture fiscale sera, dit-on, revue pour une meilleure efficacité et surtout un impact plus efficient sur le développement des communes. Mais plus que cela, l'Etat donnera, par force de loi, plus de marge de manoeuvre aux maires pour rentabiliser leurs communes respectives. Mais il est, comme partout ailleurs, dans le monde, des communes qui, de toute façon, ne disposent naturellement pas de moyens pour mener une politique économiquement agressive. A ce propos, les rédacteurs de la loi entendent mettre en oeuvre le principe de la solidarité communale qui permettra aux APC riches de venir en aide à celles qui sont structurellement défaillantes. Bref, le prochain Code des collectivités locales apportera, espèrent ses promoteurs, un souffle nouveau dans la dynamique du développement local. Il reste que cet espoir ne saura être concrétisé qu'à la condition d'un comportement moderne des élus, et pour ce faire, un «coup de main» des partis serait une excellente chose, d'autant qu'au final et grâce à la démocratie participative, l'électeur saura qui «lui veut du bien». C'est d'ailleurs le principe que semble suivre le FLN, dont le secrétaire général, réunira ses élus locaux au lendemain de la rencontre ministère de l'Intérieur-élus.