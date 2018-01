NOUR-EDDINE BEDOUI EN VISITE DANS LA COMMUNE DE BARAKI "Tous les projets de logements seront réalisés"

Par Madjid BERKANE -

Le gouvernement a pris récemment trois décisions importantes: la dotation des communes enclavées de 3200 bus pour le transport scolaire, le renforcement des budgets destinés aux cantines et le maintien de la réalisation des établissements scolaires.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales, et de l'Aménagement du territoire Nour-Eddine Bedoui, n'a pas cessé de rendre hommage hier aux habitants de la commune de Baraki de manière générale et à ceux du quartier emblématique Bentalha. Le ministre, qui effectuait une visite de travail et d'inspection dans cette commune, a déclaré que la commune de Baraki est un symbole de la résistance et du courage des Algériens durant la décennie noire. «La place de la commune de Baraki et du quartier Bentalha est singulière dans tous les coeurs des Algériens», a-t-il signifié. «Ce sont les sacrifices des habitants de cette région et bien d'autres aussi en Algérie qui ont permis à l'Algérie de rester debout et d'atteindre le niveau du développement dont elle jouit aujourd'hui», a-t-il ajouté, en rendant un vibrant hommage par la même occasion au président de la République, parrain de la Réconciliation nationale. «C'est le projet de la Réconciliation nationale qui a permis le retour du sourire aux habitants de Bentalha», souligne-t-il, en réaffirmant la reconnaissance éternelle de l'Etat algérien aux hommes ayant sacrifié aussi leur vie pour le retour de la paix, à l'image des gardes communaux et des groupes de légitime défense(GLD).

Nour- Eddine Bedoui a saisi par ailleurs l'occasion pour passer en revue les projets de développement dont a bénéficié cette commune depuis les années 2000. Le plus important pour l'hôte des habitants de Baraki est ce qui viendra à l'avenir. «Je veux que les habitants de Baraki et de toutes les communes d'Algérie soient rassurés quant à la poursuite de tous les projets de développement jugés prioritaires. Je peux d'ores et déjà affirmer que tous les projets de logements seront réalisés», a-t-il rassuré, en précisant toutefois que la priorité sera donnée aux habitants des bidonvilles et des habitants souffrant de la crise de logement. «Les demandeurs des logements sociaux auront aussi accès au logement, mais en deuxième lieu», souligne-t-il, en appelant les citoyens à ne pas s'intéresser uniquement au logement urbain, mais à demander aussi à bénéficier des autres formules d'aide prévues par l'Etat, à l'image des aides destinées à l'extension des logements et à l'habitat rural. Nour-Eddine Bedoui a profité de l'occasion aussi pour tranquilliser les familles s'estimant exclues des dernières opérations de logement au niveau de la capitale venues le rencontrer en nombre. Le ministre de l'Intérieur, dans le but de rassurer davantage les citoyens au sujet du maintien de la politique sociale de l'Etat, a indiqué que le gouvernement a pris récemment trois importantes décisions. «La première est la dotation de toutes les communes enclavées du pays de plus de 3200 bus pour le transport des élèves, la deuxième, est celle portant le renforcement du budget des collectivités locales destiné à l'effet d'améliorer la prise en charge des élèves au niveau des cantines scolaires, la troisième est la poursuite de la réalisation des établissements scolaires inscrits», a-t-il fait savoir. Le ministre qui s'est rendu au siège de l'état civil de Baraki et de l'antenne administrative du quartier de Bentalaha, a insisté auprès des responsables aux fins d'accélérer l'opération de numérisation des documents et des pièces administratives. «Plus vous allez vite, plus nous sommes gagnants», leur a-t-il signifié, en exprimant sa satisfaction quant à l'adhésion des citoyens ces derniers mois à l'opération. Inspectant la réalisation de plusieurs projets, tels que le nouveau siège de la daïra, la réalisation d'un espace de détente, un complexe sportif, l'aménagement de Oued El Harrach, le ministre a insisté sur le respect des délais de réalisation et la qualité des travaux. Nour-Eddine Bedoui a procédé sur un autre plan à l'inauguration de plusieurs structures administratives de divertissement et d'utilité publique.



«L'Etat n'abandonnera pas les gardes communaux»

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nour-Eddine Bedoui a réitéré, hier à Alger, que «l'Etat n'abandonnera jamais ceux qui l'ont soutenu dans les moments difficiles, notamment les résistants et les éléments de la garde communale». «L'Etat n'abandonnera jamais ceux qui l'ont soutenu dans les moments difficiles et je veux parler ici des résistants, des éléments de la garde communale et populations des quartiers qui ont souffert des affres du terrorisme», a affirmé Bedoui lors d'une visite d'inspection à l'annexe communale de Bentalha, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la commune. Soulignant que c'est là un principe «fondamental» pour l'Etat algérien et qu'il s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de soutenir tous ceux qui ont soutenu l'Algérie durant cette période (la décennie noire). Le ministre a précisé que «l'Etat demeure à l'écoute des préoccupations de ces catégories auxquelles il témoigne respect et considération et oeuvre à la concrétisation de leurs aspirations».