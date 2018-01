SPÉCIALISÉ DANS LA FALSIFICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DE PASSEPORTS Un réseau de faussaires démantelé à Skikda

Par Wahida BAHRI -

Il a été découvert en sa possession des cachets humides, aux noms d'institutions administratives publiques et privées.

Un groupe de trois individus, âgés entre 27 et 38 ans, spécialisé dans la falsification de pièces constituant le dossier pour obtention de visa Schengen, a été démantelé par les services de sécurité, relevant de la sûreté de wilaya de Skikda, apprend-on de source sécuritaire.

Le coup de filet est survenu sur la base d'informations, fournies aux mêmes services de sécurité, faisant état de la falsification de différents documents administratifs et passeports, par un individu, a rapporté la même source.

Suite à quoi, le suspect a fait l'objet de plusieurs opérations d'investigations et de filatures qui ont mené à son arrestation, au niveau du boulevard Didouche-Mourad, en plein centre-ville de Skikda. Interpellé sur place, et soumis aux mesures d'usage, fouille en l'occurrence, il a été trouvé, dans un premier temps en sa possession, un outil informatique, attestant la falsification des passeports et des attestations de réservations d'hôtels, ainsi que des documents administratifs et bancaires d'établissements privés et publics, attestations de travail, certificats d'activité fiscale, fiches de paie et des certificats de congé, entre autres documents, traduits en français et portant des informations falsifiées a ajouté la même source. Des documents certifiés de faux cachets humides d'institutions publiques et privées, précise-t-on. L'enquête, menée par les services de sécurité, en collaboration avec le procureur de la République, relevant du tribunal de Skikda, a démontré que le suspect opérait en son domicile familial, qu'il a transformé en atelier, pour falsifier des documents administratifs et bancaires officiels d'établissements privés et publics.

La perquisition au domicile du suspect a permis la découverte et la confiscation d'autres documents falsifiés, dont de faux passeports, des registres de commerce, des attestations du travail et des certificats de scolarité, des titres de congé, ainsi que des attestations d'assurances.

Ces documents administratifs falsifiés au nom de plusieurs établissements publics et privés, étaient destinés aux demandeurs de visa Le mis en cause dans ce trafic se servait de moyens technologiques développés, afin de dupliquer et d'imprimer les documents pour les vendre par la suite à ses clients à des prix excédant 30 000 DA, a-t-on souligné. Soumis à l'interrogatoire, le prévenu a fini par dévoiler l'identité de ses deux complices, qui ont été aussitôt arrêtés par les services de sécurité en charge de l'affaire. Après la finalisation du dossier pénal et l'achèvement des démarches judiciaires, avec la constitution de plusieurs instances et secteurs privés et publics relevant de la wilaya de Skikda comme partie civile, les trois prévenus ont été déférés par-devant le magistrat instructeur près le tribunal de Skikda, qui a ordonné leur mise sous mandat de dépôt, pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux de documents à usage commercial, bancaire et administratif, destinés à la constitution de dossiers de demandes de visas. Rappelons que les mêmes services de sécurité avaient, en février 2017, démantelé un réseau de six individus, spécialisé dans la falsification de documents ayant trait aux dossiers de demandes d'obtention du visa.