Les transporteurs manifestent

Par Abdenour MERZOUK -

Depuis la revue à la hausse des prix du transport qui oscillent entre 25 et 50%, au regard de la nature du transport urbain, suburbain et inter-wilayas et de la distance, les transporteurs disent être les victimes et livrés à la vindicte populaire. Plusieurs manifestations ont été enregistrées à cause de cette hausse. Mardi c'était au tour des transporteurs de venir manifester devant la direction des transports pour exiger un écrit officiel qu'ils veulent coller sur leurs véhicules. «Nous sommes également des citoyens et les récentes augmentations du prix des transports, ont été dictées par le gouvernement, nous n'y sommes pour rien!» nous confie un transporteur. «Depuis une semaine, ont fait l'objet d'insultes et d'invectives de la part des usagers, car nous appliquons tout simplement la loi», ajoute notre interlocuteur.