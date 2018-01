TAMAZIGHT Les choses s'accélèrent à Béjaïa

Par Arezki SLIMANI -

Mustapha Tidjet a été nommé jeudi directeur du Centre national de recherche en langue et en culture amazighes (Cnrlca).

Les pouvoirs publics continuent à faire montre de leur volonté de promouvoir la langue et la culture amazighes. Et c'est à l'université Abderrahmane Mira de Béjaïa qu'est revenu l'honneur d'abriter les locaux du Centre national de recherche en langue et en culture amazighes (Cnrlca), dont le directeur a été officiellement installé jeudi au campus de Aboudaou en présence d'une importante délégation ministérielle, conduite par le directeur général de la recherche scientifique et du développement en l'occurrence le professeur Hafid Aourag, du wali de Béjaïa et du recteur de l'université ainsi que des autorités civiles et militaires.

Il s'agit de Mustapha Tidjet, un enseignant au département de langue amazighe à l'université de Béjaïa. Il a pris officiellement ses fonctions jeudi à la tête de cette importante institution qui vient en prolongement des dernières mesures prises par les pouvoirs publics en faveur de la promotion de la langue et de la culture amazighes. Après la décision de décréter le jour de l'An amazigh comme journée chômée et payée, par le président de la République et en attendant l'installation de l'Académie tamazight, ce centre arrive à point nommé pour confirmer les intentions de l'Etat algérien en matière de promotion de tamazight répondant ainsi par les faits à tous ceux qui ne croient pas et doutent d'une démarche officielle qui va dans le sens du renforcement de la cohésion et de l'unité nationale menacées par la montée des idées séparatistes. L'administration rectorale de l'université de Béjaïa a, dans un communiqué rendu public le jour-même de l'installation, précisé que ce centre a été créé par

décret exécutif en date du 26 février 2017. Il sera doté de plusieurs laboratoires de recherches, de salles d'expositions et de conférences ainsi qu'une bibliothèque. «Il contribuera sans doute à la promotion et au développement de la langue amazighe dans un cadre universitaire et à travers une méthodologie rigoureuse basée sur des normes scientifiques universelles», ajoute le même communiqué. Ce centre est placé sous la tutelle de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (Dgrsdt) du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique(Mesrs). Il se décline en sept segments d'activités de Recherche à savoir: linguistique appliquée et standardisation, la lexicologie et la néologie, la didactique et la pédagogie, la traduction et l'édition, la littérature et la production audiovisuelle, l'informatique appliquée à la langue amazighe et le département d'anthropologie et de civilisation amazighes. L'option du choix de caractères latins pour la transcription de la langue amazighe se précise un peu plus à la faveur de l'installation de ce centre. Après le premier communiqué officiel de l'histoire écrit en caractères latins, ce centre, installé à Béjaïa confirme ce choix sachant que l'enseignement de cette langue se déroule à Béjaïa sur la base de caractères universels tout comme l'ensemble des productions littéraires produites en Kabylie.