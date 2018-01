GISEMENT PÉTROLIFÈRE DE RHOUDE EL KROUF DE BERKINE Un investissement de 1,2 milliard de dollars

Par Bouzid CHALABI -

A la faveur de nouvelles techniques de récupération des hydrocarbures, l'exploitation du champ pétrolifère dans le bassin de Rhoude el Krouf de Berkine (Ouargla) mature après 19 ans de production, va connaître un niveau supérieur. Une croissance d'exploitation rendue par ailleurs possible suite à un nouvel accord signé jeudi dernier entre le groupe Sonatrach, l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) et le groupe espagnol Cepsa qui, rappelons-le au passage, est présent en Algérie depuis mai 1992, période où il avait signé un accord avec Sonatrach portant sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides du champ de Rhoude Yacoub (bloc 406 a). Le contrat a été signé entre Abdelmoumen Ould Kaddour, Arezki Hocini et Pedro Miro Roig, respectivement P-DG de Sonatrach, de l'Agence Alnaft et du Groupe Cepsa. Selon les termes de ce contrat, cet accord, d'un montant d'investissement de 540 millions de dollars pour une durée de 25 ans

(2018-2043) porte sur le réaménagement du site d'exploitation avec pour objectif d'augmenter la production de pétrole brut et de produire du GPL pour la première fois à partir de ce gisement. Ce dernier a été découvert au sein du périmètre contractuel du champ de Rhoude Yacoub, en septembre1992, suite au forage du puits RKF1 et a été mis en production le 31 mai 1996. A ce jour, 33 puits de développement ont été forés, dont 18 puits producteurs et 13 puits injecteurs. Pour ce qui est de la production réalisée, elle est estimée à 133 millions de barils. Selon le P-DG de Sonatrach, une fois la période d'exploitation du gisement RKF achevée, les parties ont convenu de conclure un nouveau contrat sous l'égide de la loi 13-01 afin de poursuivre l'exploitation conjointe du gisement. Toujours d'après cette même source, cette nouvelle association prévoit de réaliser un programme additionnel de développement estimé à 1,2 milliard de dollars. L'on apprend aussi que le programme comprend notamment le dédoublement du nombre de puits de développement existants, la construction d'une nouvelle installation de production, incluant une unité d'extraction de GPL et l'augmentation de la capacité de traitement de gaz et d'injection d'eau ainsi que la réalisation d'un nouveau réseau de production et d'injection.Ce programme additionnel de développement permettra d'augmenter de 100 millions de barils équivalents pétrole les réserves finales du champ RKF.

Il permettra également de maintenir un plateau de production d'huile et de condensat de 2 000 barils par jour pendant une durée de cinq ans et un plateau de production de GPL de 10 000 barils par jour pendant une durée de six années. Le nouveau projet devrait avoir un impact économique significatif et générer entre 1 000 et 1 500 emplois durant la période de pointe de la construction. Faut-il rappeler enfin qu'à l'issue de la cérémonie de signature, Ould Kadour a indiqué à la presse que les groupes Sonatrach et Cepsa sont en train de réfléchir sur un investissement dans le domaine de l'énergie solaire, d'autant que la compagnie espagnole vient de créer une nouvelle société spécialisée dans ce domaine. Interrogé par la presse sur l'importance de l'aspect partenariat dans le développement du groupe Sonatrach, Ould Kaddour a indiqué qu'il est considéré comme «un élément incontournable», faisant savoir, à ce titre, que durant les 10 derniers mois, le groupe a réglé plusieurs litiges avec des partenaires étrangers et il en reste deux ou trois non réglés.