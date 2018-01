PROCÈS DES PARTISANS DU FFS À GHARDAIA Les quatre militants relaxés

Par Massiva ZEHRAOUI -

Ils étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, dans le but de renverser le régime, incitation des citoyens à prendre les armes contre l'autorité de l'Etat ainsi que d'atteinte à l'unité du pays.

Les quatre militants du Front des forces socialistes de la fédération (FFS) de Ghardaïa ont été relaxés par la justice. C'est la sentence qui a été rendue jeudi dernier, par le tribunal criminel prés de la cour de Ghardaïa. Ils étaient poursuivis pour les chefs d'accusation «d'association de malfaiteurs, dans le but de renverser le régime, incitation des citoyens à prendre les armes contre l'autorité de l'Etat ainsi que l'atteinte à l'intégrité territoriale du pays».

Le procureur avait requis «l'application de la loi», s'en remettant à l'appréciation du tribunal et ouvrant la voie à l'acquittement, a-t-on relayé. Le collectif de la défense, a plaidé pour sa part pour un non-lieu, expliquant que ces militants ont contribué à l'apaisement et au retour du calme dans la région.

Arrêtés en novembre 2016, ces militants étaient accusés d'être les administrateurs de pages sur les réseaux sociaux, qui ont pour fin, «la propagation de propos haineux» qui ont alimenté la crise qui caractérisait la région de Ghardaia à ce moment-là. A savoir les violences intercommunautaires qui ont éclaté entre les Mozabites et les Chaâmbas.

Ils ont été appréhendés et présentés devant le parquet qui a décidé de les poursuivre pour plusieurs «délits graves». Le premier secrétaire du FFS, Mohamed Hadj Djillali, présent à l'audience, a exprimé «sa satisfaction» quant au déroulement du procès, soulignant que ce verdict «favorable» est le fruit des efforts déployés par les militants du FFS «pour les droits de l'homme et la liberté d'expression».

Il écrit dans un communiqué officiel du FFS, «le tribunal criminel près la cour de Ghardaïa vient de prononcer l'acquittement de tous les camarades injustement accusés et la cessation de toutes les poursuites contre eux».

Il poursuit en se félicitant de «la reconnaissance de l'innocence de ses cadres et militants de la fédération de Ghardaïa». Il avance dans le même document que cet acquittement ne fera que renforcer l'engagement de ces derniers pour la construction d'une véritable alternative démocratique.

Enfin, le FFS a tenu à saluer «la mobilisation des militants du parti et des citoyens et considère que le combat pour le triomphe d'une véritable justice et pour l'Etat de droit est un chemin encore long à poursuivre». Il conclut enfin par remercier le collectif d'avocats du parti, la Laddh et les avocats bénévoles qui se sont mobilisés pour que nos cadres et militants de la fédération de Ghardaïa, objets d'accusations injustes, soient rétablis dans leur droit.