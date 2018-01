Haddad réitère son soutien au président Bouteflika

Par Walid AÏT SAÏD -

«Depuis l'arrivée du président Bouteflika au pouvoir en 1999, le pays a non seulement retrouvé la paix, mais les conditions de vie des Algériens se sont grandement améliorées», a soutenu le patron des patrons, tout en demandant aux jeunes de croire en l'avenir de leur pays.

La conférence-exposition sur la réussite de la transition énergétique en Algérie organisée par le Forum des chefs d'entreprise (FCE), Sonatrach et Sonelgaz sous le thème «la stratégie nationale des énergies renouvelables à l'horizon 2030», a été clôturée, hier. Ali Haddad, principal instigateur de cette rencontre, a profité de la cérémonie de clôture pour prendre langue avec de jeunes étudiants, qui réclamaient des «selfies», mais surtout quelques conseils en matière d'entrepreuneuriat. Le président du FCE s'est fait un plaisir de discuter avec eux, pendant plus d'une demi-heure. C'est un message d'espoir qu'a voulu envoyer le patron des patrons à ces jeunes qu'il qualifie d'espoir de l'Algérie.

«La situation du pays est stable sur le point de vue social, sécuritaire et économique. Il faut dire «Hamdoullah», regardez juste dans quel état se trouve notre voisin libyen ou même nos frères syriens», souligne-t-il. «Depuis l'arrivée du président Bouteflika au pouvoir en 1999, le pays a non seulement retrouvé la paix, mais les conditions de vie des Algériens se sont grandement améliorées», a-t-il soutenu. «On vit même mieux que certains Américains qui passent la nuit sous des ponts sous un froid glacial...», a-t-il rétorqué, avant d'insister sur ce qu'il qualifie d'aisance qui a été acquise grâce au président de la République Abdelaziz Bouteflika. «C'est l'homme de l'espoir...», soutient-il en soulignant qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans ce pays, et que le chef de l'Etat était «en train de baliser le terrain pour les jeunes afin qu'il réussissent dans les projets qu'ils entreprendront».

«On doit tous applaudir ce président qui a amélioré la vie des Algériens dans tous les domaines, il nous a même réconcilié avec notre mémoire», insiste-t-il, avant d'ouvrir une autre parenthèse pour saluer la dernière décision du chef de l'Etat de faire du Nouvel An berbère Yennayer, une journée chômée et payée. «En 1980, j'avais 17 ans, avec la fougue de la jeunesse, j'étais sorti manifester lors du printemps berbère. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant que je verrai Yennayer comme une fête nationale. Eh bien voilà que Bouteflika l'a fait! C'est un grand président qui est en train de rayer tout ce qui peut entraver le bon développement de la société», indique-t-il avec ferveur. Ali Haddad réitère donc son soutien indéfectible au président de la République, particulièrement en ce qui concerne sa politique socio-économique.

Il balaye ainsi d'un revers de la main l'existence d'un quelconque conflit entre le patron du FCE et le gouvernement.

Il revient d'ailleurs sur l'absence du Premier ministre à l'ouverture de cette rencontre qu'il qualifie de «normale». «Il était retenu par d'autres activités. Je l'ai eu au téléphone, où il s'est excusé pour son absence», a-t-il fait savoir en rappelant toutefois que ces trois jours ont vu la participation de cinq ministres du gouvernement, d'anciens ministres, d'universitaires, d'experts nationaux et même internationaux. «ça a été une réussite qui l'on espère, nous permettra de relever le défi des énergies renouvelables», a-t-il conclu avec beaucoup d'optimisme.