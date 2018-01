OULD ABBÈS INSTRUIT LES ÉLUS DU FLN POUR RECENSER LES RÉALISATIONS DU PAYS "Disons-leur où sont passés les 1000 milliards"

Par Hocine NEFFAH -

La rencontre avec les élus du parti au sein des Assemblées populaires de wilayas et communales intervient dans le cadre d'un «nouveau concept» du FLN qui s'arc-boute sur «la transparence à l'égard du citoyen et l'implication des élus communaux ou de wilayas dans la prise en charge des préoccupations des citoyens au niveau local».

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, a réuni hier les présidents des Assemblées populaires de wilayas et ceux des communes affiliés à son parti.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une démarche consistant à impliquer les élus du FLN dans la chose publique en s'approchant davantage des préoccupations du citoyen. Dans ce sens, Djamel Ould Abbès a souligné que «votre présence en force dans cette rencontre en votre qualité d'élus, prouve que le FLN est dans une courbe ascendante», a martelé le secrétaire général, Ould Abbès.

Ould Abbès a rappelé que le FLN a «introduit des changements depuis 2016 où la pratique ancienne qui ressemble à celle de ´´El Hadj Moussa et Moussa El Hadj´´ est révolue.

Le parti a su impliquer les nouvelles générations où la jeunesse constitue sa substance qui a permis au FLN de réaliser des victoires spectaculaires», a indiqué le SG du FLN.

Pour Djamel Ould Abbès, avant, c'était «le sommet du parti qui décidait seul, maintenant ce sont les kasmas et la base et les élus qui participent dans l'élaboration de la politique et les décisions du parti», a-t-il déclaré devant les élus de son parti.

et d'ajouter que «tous les élus du parti doivent ouvrir leurs portes aux citoyens, les écouter et régler leurs problèmes au niveau local», a précisé Djamel Ould Abbès.

Le SG du FLN a proposé la mise en place d'une commission dans chaque wilaya. Celle-ci se chargera de faire l'évaluation et le bilan des réalisations du président de la République depuis 1999 à ce jour.

Elle sera constituée de maires, du président d'APW, de membres de Parlement et de mouhafedhs. Le but de cette commission est «d'énumérer et d'évaluer ce que le président de la République a réalisé depuis 20 ans. Et d'expliquer aux citoyens où est parti l'argent de l'Etat», a souligné le SG du FLN. Dans ce sens, Ould Abbès a expliqué que cette évaluation qui doit être prête d'ici 15 jours, n'est pas «une forme d'ingérence dans l'action du gouvernement, c'est une démarche propre au FLN, un parti qui est présidé par le président de la République. Et aussi, il faut le préciser et le dire avec fierté que nous sommes un parti de l'Etat», a rétorqué Ould Abbès. Le FLN se déploie dans les wilayas selon le secrétaire général, il exige à ses élus de profiter du budget alloué aux APC, estimé à 100 milliards, d'être bien géré par ses élus en répondant aux préoccupations des citoyens dans le domaine du développement local qui est une source d'absorption du chômage et création d'emploi.

Dans un autre registre, le secrétaire général du FLN a souligné que «les réalisations du président de la République se font sentir à travers la réduction du taux de chômage qui était à 32% avant qu'il prenne les commandes du pays, alors que maintenant le chômage ne dépasse pas le seuil de 10%», a annoncé Ould Abbès.

Dans le sillage de l'évaluation des réalisations du président de la République, le secrétaire du FLN a indiqué que «pour répondre à ceux qui parlent de 1000 milliards, nous leur disons que cet argent à été dépensé dans le transport scolaire qui n'existait pas avant l'avènement du président de la République, dans les cantines scolaires, dans la construction des universités, les barrages, dans la gestion des catastrophes naturelles, surtout les tremblements de terre et les inondations qu'avaient connus le pays durant les 20 dernières années», a indiqué Ould Abbès.

Le secrétaire général du FLN a mis en avant les progrès enregistrés par le pays dans le domaine de la construction de logements, d'hôpitaux et d'écoles. Il s'est attardé sur la nécessité de dégager une structure qui évaluera le travail fait par le président de la République par les chiffres dans l'objectif d'informer le citoyen de l'oeuvre économique, sociale et politique du président de la République.