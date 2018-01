NOUR-EDDINE BEDOUI AUX ÉLUS LOCAUX "Ouvrez vos coeurs avant vos bureaux!"

L'encouragement de l'investissement, la gestion de la fiscalité, la démocratie participative sont les principales missions des P/APC, a affirmé Bedoui.

Le président de la République a insisté dans son message adressé aux élus et lu en son nom par Habba Okbio, sur particulièrement l'aide que les autres secteurs et administrations doivent fournir et assurer aux élus locaux. Ces derniers sont, selon les termes du président, les premiers représentants de l'Etat à l'échelle locale. «Ainsi, la responsabilité de ce dernier est majeure dans la concrétisation des projets et l'effectivité des décisions de l'Etat sur le terrain», a-t-il fait observer.

Le président de la République a insisté par ailleurs dans son message lu en son nom par le secrétaire général de la présidence, Habba El-Okbi, sur la lutte contre la bureaucratie et le clientélisme. «La lutte contre ces fléaux étrangers à l'Algérie doivent être attaqués au niveau local», a estimé le président dans son message, en soulignant que ce sont ces fléaux-là qui ont terni l'image de l'Algérie aux yeux de ses citoyens. Pour le président de la République, la bataille de la lutte contre ces fléaux est désormais à la portée des élus locaux, car la modernisation de l'administration a facilité substantiellement la tâche. Bouteflika a saisi aussi l'occasion pour appeler les citoyens à contribuer dans la lutte contre ces phénomènes, et ce, en profitant de leur droit à la démocratie participative qui permet à tout un chacun de proposer son point de vue et de contrôler la gestion des affaires de sa commune.

A noter que le président de la République a été honoré à cette occasion par les P / APC. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a procédé au cours de cette rencontre à la signature d'une convention avec le ministre de la Culture quant à la création d'un musée national communal qui aura la tâche de préserver le patrimoine matériel et immatériel des collectivités locales. Nour-Eddine Bedoui a procédé aussi en collaboration avec la ministre de la Poste au dévoilement d'un timbre émis à l'occasion de la Journée nationale de la commune correspondant au 18 janvier.

De son côté, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire Nour-Eddine Bedoui a longuement insisté hier auprès des P/ APC et P/APW de se montrer compréhensifs et ouverts à l'égard des préoccupations des citoyens. «Pour que vous puissiez être à la hauteur de votre mission, vous devez ouvrir vos coeurs avant vos bureaux!», a déclaré le ministre, en reconnaissant la complexité de la tâche, particulièrement en raison de l'exigence des citoyens.

Le ministre qui s'adressait aux élus à l'occasion d'une rencontre nationale tenue à l'occasion de la Journée nationale de la commune, a tenu à rassurer les élus qu'ils ne seront pas seuls sur le terrain. «Vous êtes entourés des cadres compétents et de beaucoup d'autorités locales. Plus que cela, vous avez en face de vous un ministère qui est disponible pour vous aider et à prendre en compte toutes vos préoccupations».

Pour rassurer davantage les élus, Nour-Eddine Bedoui a fait savoir que des cycles de formation seront organisés périodiquement au profit des élus. Nour-Eddine Bedoui qui a tenu en outre à passer en revue les efforts de son ministère au sujet de l'amélioration du service public au niveau des collectivités locales, a affirmé que la modernisation de l'administration va se poursuivre jusqu'au bout. Abordant en outre les missions auxquelles les élus doivent s'attaquer durant leur mandat, le ministre a cité la nécessité outre la gestion des affaires courantes des administrés, l'encouragement de l'investissement, la gestion des ressources financières de la collectivité et l'application de la loi de la démocratie participative. Le ministère de l'Intérieur a saisi l'occasion d'hier pour faire part de la promulgation imminente de trois nouvelles lois, à savoir le nouveau Code de la commune et de la wilaya, la loi portant la gestion des ressources financières et celle sur la démocratie participative.

Pour Nour-Eddine Bedoui, les prérogatives des P/APC se sont contrairement à ce que disent certains, beaucoup renforcées. Et d'affirmer «avec la promulgation de ces nouvelles lois, le P/APC deviendra le véritable gérant de sa commune». Sur un autre plan, Nour-Eddine Bedoui a interpellé les élus à l'effet de favoriser l'emploi et la promotion de tamazight dans les services des APC, et ce, dans l'objectif de renforcer sa familiarisation.

Par ailleurs et dans le but de parfaire le travail des élus locaux, le ministre de l'Intérieur a fait savoir que des assises nationales auront lieu périodiquement, en vue d'évaluer le travail fait et d'améliorer les imperfections constatées. «Les suggestions des P/ APC et des P/APW seront prises en compte dans l'élaboration de la feuille de route qui sera tracée à léchelle locale.» Le ministre de l'Intérieur qui a commenté longuement le message du président de la République qu'il a envoyé à l'occasion de la rencontre d'hier correspondant à la Journée nationale de la commune, a signifié que le président de la République accorde une importance capitale à la gestion locale et la mise à la disposition de tous les moyens pouvant permettre aux élus locaux d'accomplir leur mission de la meilleure façon qui soit.