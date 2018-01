LE PRÉSIDENT DE SEAT L'A AFFIRMÉ À ALGER "L'Algérie est un pays stratégique"

Par Salim BENALIA -

M.Lucas De Meo

L'usine de Relizane a finalisé 2017 avec des résultats très prometteurs. Seat pilote le projet de production du groupe Volkswagen en Algérie, non seulement en termes de coordination, mais aussi en volumes.

M.Lucas De Meo, président de Seat, a souligné hier à Alger, l'importance du marché algérien pour la marque automobile qu'il préside et donc pour le premier constructeur mondial Volkswagen. Le premier patron de la marque automobile ibérique a eu, rappelons-le, à s'entretenir avec Ahmed Ouyahia, à la faveur de son escale algéroise. Les deux hommes ont eu à discuter du plan de partenariat à long terme entre notre pays et Seat. «C'est la première fois que nous produisons en dehors de l'Europe», a indiqué M.Luca De Meo, à la faveur de son intervention au Centre international des conférences CIC, à Alger, qui a vu la célébration des 17.000 voitures assemblées dans l'usine Sovac Production à Relizane, notamment la livraison de la nouvelle génération Seat Ibiza, véhicules immatriculés «48» en référence à cette wilaya de l'Ouest algérien, soit la consécration de 200 jours de pleine activité de Sovac Production.

Une forte délégation du constructeur automobile partenaire de Sovac Production a donc foulé le sol national. Ainsi, M.Luca De Meo, son vice-président des achats, M.Klaus Ziegler, accompagnés qu'ils étaient de Mourad Oulmi, P-DG de Sovac et Sovac Production, importateur de Seat et le partenaire d'assemblage du Groupe Volkswagen en Algérie.

Ils ont eu à rencontrer le Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia et le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, pour discuter de l'avenir de l'industrie automobile en Algérie et la collaboration à long terme entre l'Algérie et le Groupe Volkswagen. Était également présente à cette réunion au sommet, Begoña Cristeto, secrétaire générale de l'industrie du gouvernement espagnol. L'on rappelle que la visite de Luca De Meo en Algérie s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'internationalisation de la marque. Seat prévoit, en effet, un objectif ambitieux de croissance pour les années à venir en Afrique du Nord, ainsi qu'en Amérique latine. L'Algérie figure en bonne place dans cette stratégie annoncée. Avec son fort potentiel, l'Algérie, qui joue un rôle clé dans la région est finalement au centre du plan de croissance de Seat en Afrique du Nord. Seat est désormais le fer de lance, c'est-à-dire la principale marque dans ce projet pour représenter les plans de Volkswagen Group dans le pays. A l'issue de sa rencontre avec Ouyahia, M.Luca De Meo a souligné que «l'Afrique du Nord est une zone de croissance naturelle pour Seat, qui est actuellement dans une phase d'internationalisation.

L'inauguration de l'usine de Relizane, en juillet 2017 constitue un tournant historique pour nous, et c'est la première fois que nous produisons à l'extérieur des frontières européennes. Ici en Algérie, nous construisons des voitures faites par et pour les Algériens. Aujourd'hui nous vous présentons la cinquième génération Ibiza, et dans les mois à venir, nous prévoyons de commencer à assembler les autres modèles afin de répondre à la demande des clients algériens». «Nous abordons sereinement les nouveaux défis et allons vers de nouveaux succès», a poursuivi M.Luca De Meo soutenu dans ses propos par Mourad Oulmi qui a indiqué que Sovac Production entame la deuxième phase, avec à l'ordre du jour la production de la pièce de rechange de première monte, soit l'accueil et le développement de la sous-traitance en Algérie, avec à la clé un transfert de savoir-faire aux normes VW. «Seat est une marque leader dans ce projet», a soutenu à ce titre M.Luca De Meo. Ce dernier a ajouté que Seat est l'une des marques automobiles à la croissance la plus rapide en Europe. Elle connaît une croissance fulgurante pour la cinquième année consécutive avec une hausse des ventes de plus de 45%. «Alors que nous nous développons à l'international, nous envisageons de répondre aux besoins de tous les marchés», a-t-il poursuivi en précisant que l'Afrique du Nord est une zone de croissance naturelle pour la marque. Celle-ci est engagée dans un vrai partenariat avec l'Algérie a expliqué le même responsable. Mourad Oulmi a pour sa part, déclaré que «le lancement de Production Sovac en juillet dernier a marqué une nouvelle ère pour l'industrie automobile en Algérie, grâce au partenariat avec le Groupe Volkswagen.

Au-delà d'un plan de production riche en modèles, 2018 verra le lancement de la deuxième phase de Production Sovac. Nous allons commencer l'intégration et le développement de la sous-traitance automobile. Nous encouragerons les constructeurs pour se déplacer vers l'Algérie et de produire des pièces de rechange pour le marché intérieur et à l'exportation. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le président de Seat, Luca De Meo pour nous avoir accompagné dès le début du projet Relizane, avec son encouragement et assistance, notamment en matières de formation et de logistique». L'usine de Relizane a finalisé 2017 avec des résultats très prometteurs. Seat pilote le projet de production du Groupe Volkswagen en Algérie, non seulement en termes de coordination, mais aussi en volumes, puisque près de 50% du volume total 2017 a été généré par Ibiza, un des quatre modèles du Groupe Volkswagen en cours d'assemblage à Relizane. Dans le premier semestre de 2017, plus de 17.000 voitures étaient assemblées à l'usine, y compris 8121 du modèle Seat Ibiza. Dès cette année, l'Algérie contribuera constamment à accroître les résultats commerciaux de Seat. En 2017, la marque a produit 468.400 véhicules dans le monde, soit 14,6% de plus que l'année précédente.

En plus de l'Ibiza, Seat tient aussi à assembler les modèles Leon et Arona à l'usine de Relizane dans les mois à venir.