ALORS QU'IL RÉVÈLE SA DIMENSION INTERNATIONALE Condor lance l'Allure M2

Par Salim BENALIA -

Il fait part d'un grand projet de développement pour 2018 et affirme son ambition en dehors des frontières nationales.

Le leader algérien de l'électronique, Condor, vient de récompenser ses meilleurs partenaires et distributeurs algériens et...étrangers. En effet, en plus des sociétés partenaires et points de ventes nationaux, Condor, et à la faveur d'une grande réception organisée en l'honneur de ses distributeurs dans la prestigieuse enceinte du Centre international des conférences CIC à Alger, le producteur national a affiché en grand sa dimension internationale, notamment en accueillant ses représentants, qu'ils soient en Europe, au Maghreb ou au Moyen-Orient et en Asie. Dans la foulée, il a créé la surprise en lançant son dernier-né, un smartphone très abouti, le M2, lequel vient sérieusement bousculer la concurrence, de par son prix attractif et ses propriétés inédites. Ce produit sera mis sur le marché algérien dès le 1er février, à moins de 50 000 dinars algériens, c'est-à-dire entre 43,900 et 49, 900 DA. Condor annonce d'autres surprises pour le tout prochain rendez-vous du mobile à Barcelone. Alors que l'année 2017 aura été difficile pour moult entreprises algériennes, Condor affiche une santé à toute épreuve avec à la clé un chiffre d'affaires de 13 millions de dollars. Il fait part d'un projet de développement ambitieux pour 2018 et affirme son ambition en dehors des frontières nationales. L'on évoque à ce titre des partenariats qu'il nouera incessamment avec des distributeurs et opérateurs télécoms majeurs en Europe, en France notamment, sachant que la marque italienne Nardi a déjà rejoint le groupe algérien. Les produits blancs sont ceux qui tirent le chiffre d'affaires à l'export, relève-t-on. Concernant le M2, le modèle présente un écran amélioré, voire panoramique, soit un 18:9. Ce terminal embarque quatre caméras ou Quadcam, respectivement 20 +8 Mpx et 13+5 Mpx. C'est le premier smartphone doté de quatre caméras en Algérie. La caméra selfie offre un angle de prise de 120° et qui dépasse largement les 80° d'un smartphone ordinaire. Les deux caméras à l'avant 20mp et 8mp sont là pour un meilleur rendu pour les selfies et groupfies, avec ouverture de l'angle de prise de vue qui atteint les 120°; d'où un selfie idéal avec ce premier selfie caméra 20mp, grace notamment à une lentille de 5P qui lui permet une résolution meilleure de 10% de plus que les lentilles 4P. Une ouverture F2.0 pour une lumière entrante de 20% supérieure par rapport à une ouverture F 2.2 ainsi qu'un sensor de ½.8'' pour une grande capacité de capture de la lumière. La deuxième caméra 8mp est là pour plus de détails et plus de fun. La dual cam arrière offre une première caméra de 13mp pour prendre des photos et une seconde de 5mp pour capter la profondeur du champ; résultat: des images aussi bluffantes que spectaculaires. L'appareil est doté d'une mémoire de 64 Gb pour la première version et 128 Gb pour la seconde, ce qui se traduit par une rame de 4 giga et une autre de 6 giga. C'est dire la puissance de ce mobile, dont l'endurance est soutenue par une puissante batterie de 4010 mAh. Pour le processeur, le nouveau Condor Allure M2 fonctionne avec un Helio P25 Octa-core 2.5GHz pour plus de puissance et moins de consommation énergétique. C'est un appareil de grande finesse qui propose un encadrement Slim, bodyline courbé et une coque arrière durable. Il propose en sus deux systèmes pour le verrouillage, à savoir la reconnaissance faciale et la reconnaissance par empreinte digitale. Il procure par ailleurs une expérience audio immersive coengineered avec MaxxAudio.