TIZI OUZOU 67 investisseurs mis en demeure

Par Aomar MOHELLEBI -

Pas moins de 67 investisseurs ont été mis en demeure par voie d'huissier de justice dans la wilaya de Tizi Ouzou, au courant de cette semaine. Il s'agit d'opérateurs économiques ayant bénéficié de lots de terrains dans les différentes zones d'activité de la wilaya et qui n'ont toujours pas lancé leurs projets. Les autorités concernées, et après avoir suffisamment patienté, ont fini par réagir en ayant recours carrément à des mises en demeure. Les investisseurs en question ne se sont même pas faits établir des permis de construire en guise de première étape pour la concrétisation de leurs projets. Ce qui signifierait donc qu'ils auraient laissé tomber leurs démarches, ou du moins qu'ils sont en butte à des difficultés les contraignant à surseoir à l'exécution des projets envisagés. Parmi les investisseurs mis en demeure, 10 ont bénéficié de parcelles de terrain dans la zone d'activité de Boghni, 15 à Draâ Ben Khedda, 19 à Azeffoun, 11 à Larbaâ Nath Irathen et neuf à Fréha. Un dernier délai vient d'être accordé aux investisseurs défaillants. L'étape suivante sera la récupération des lots de terrains situés dans les différentes zones d'activité pour qu'ils fassent l'objet de nouvelles attributions à d'autres investisseurs, a-t-on appris en outre. Il y a lieu de rappeler que l'investissement dans la wilaya de Tizi Ouzou peine à décoller. Les raisons de ces difficultés sont multiples. L'une des plus importantes est le fait que la wilaya de Tizi Ouzou, et jusqu'à un passé récent, a été classée comme zone instable, faisant ainsi fuir les investisseurs.

D'autres difficultés ont été à maintes reprises déplorées par les concernés. Il y a également le fait que des dizaines de projets d'investissement proposés par des opérateurs privés sont tout simplement bloqués par certains présidents d'Assemblées populaires communales, comme a eu à le déplorer le wali, Mohamed Bouderbali, plus d'une fois. Ce dernier a indiqué à plusieurs reprises que certains maires n'assument pas encore l'une de leur missions qui est d'être des promoteurs de l'économie locale. Selon le wali, il y a même des projets structurants importants dont le blocage serait l'oeuvre des présidents d'APC. Or, logiquement, les APC sont le maillon essentiel de la procédure de l'investissement privé. Malgré tout, l'investissement privé dans la wilaya est en pleine expansion. Les chiffres révélés par Mohamed Bouderbali, lors de son récent passage dans le cadre du forum de la radio Tizi Ouzou, l'illustrent parfaitement. Le wali a indiqué que les services concernés de la wilaya ont reçu, tout au long de l'année 2017, pas moins d'un millier de demandes d'investissement. Un chiffre on ne peut mieux encourageant qui reflète le fait que les conditions se soient beaucoup améliorées par rapport à il y a quelques années. Les chiffres livrés par le wali montrent que les investissements en question peuvent générer, après réalisation et mise en service, jusqu'à 15 000 postes de travail directs ou indirects.