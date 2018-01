OPÉRATION DE RELOGEMENT DE 434 SOUSCRIPTEURS À ALI-MENDJELI Le grand soulagement des bénéficiaires

Par Ikram GHIOUA -

Une première liste de 1550 bénéficiaires de ces logements sociaux locatifs a été affichée, l'année dernière, que certains souscripteurs attendaient depuis des années.

Un quota de 434 logements a été distribué à leurs souscripteurs hier, au niveau de la nouvelle-ville de Ali Mendjeli. La cérémonie de la remise des clés a eu lieu en présence des autorités civiles, dont le wali de Constantine Abdelsamia Saidoun, le chef de la sûreté de la wilaya et les autorités militaires. C'est dans une ambiance de joie que s'est déroulé cet heureux évènement. Ainsi, après 15 ans d'attente, les demandeurs peuvent enfin jouir de leurs nouveaux logements. Ce quota fait partie des 1550 logements dont le tirage au sort a eu lieu à la grande salle de spectacle le Zénith de Constantine, deux jours avant. La commune de Constantine a bénéficié de 3 000 unités. On avait souligné dans notre édition d'avant-hier que le chef de daïra Azzedine Antri, avait déclaré en la circonstance qu'une «liste de 1 450 personnes parmi ce quota avait bénéficié du tirage au sort en 2015 et que l'ensemble de ce dossier était gelé depuis cinq ans». Il avait rappelé entre autres que «l'opération d'étude des dossiers des prétendants avait été lancée au mois d'octobre 2017». Il ne manquera pas d'ajouter que «cette étude est parvenue actuellement à une étape avancée de 40%». Dans ce même contexte il a précisé que «cette étude sera achevée dans les semaines à venir». Le chef de daïra a également soutenu que «dès que ce quota de 3 000 logements sera distribué selon les instructions du wali, la liste des bénéficiaires suivants sera affichée publiquement», ceci tout en rassurant tout le monde il affirmera que «le dossier de ce quota de 3 000 logements localisés dans les pôles urbains de Massinissa et Aïn Nahas, figure parmi les priorités des autorités de la wilaya et que celui-ci sera réglé dans les meilleurs délais possibles». Une première liste de 1550 bénéficiaires de ces logements sociaux locatifs a été affichée l'année dernière que certains souscripteurs attendaient depuis des années. Les bénéficiaires pourront occuper leurs nouveaux logements d'ici peu. Cela dit, il est question aussi du relogement des habitants des bidonvilles, des sites précaires et de ceux des terrains glissants.

A ce même propos, le chef de daïra précisera que «tous sont programmés, mais que ce dossier sera traité après la distribution du programme indiqué». Notons que la daïra a reçu plus de 8 000 recours, tous segments de logement confondus. Notons enfin que cette opération a soulagé les bénéficiaires en attendant que d'autres quotas soient livrés prochainement.